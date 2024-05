Empresários do agro prometem doar 2 mil toneladas de carne ao RS

Empresários do agronegócio prometeram hoje (27) doar mais de 2 mil toneladas de carne ao Rio Grande do Sul, que vem sofrendo há mais de um mês por causa das enchentes.

O que aconteceu

O grupo participou de uma reunião com o presidente Lula (PT) no Palácio do Planalto. Segundo o Ministério da Agricultura, o governo deverá ajudar na logística em parceria com as autoridades estaduais e a iniciativa privada, mas a pasta não detalhou como essa operação funcionará.

Os irmãos Joesley e Wesley Batista, controladores da JBS, participaram do encontro. Ao todo, foram mais de 30 representantes dos principais produtores de proteína animal do Brasil.

Empresários disseram que as carnes já começaram a ser distribuídas, mas havia um problema de destino e organização. As proteínas deverão ser integradas às cestas básicas doadas a famílias necessitadas e distribuídas nos 590 restaurantes solidários e abrigos em funcionamento.

Mais de 6 milhões de refeições

A doação deverá formar mais de 6 milhões de refeições, afirmou o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura. Ele explicou que, primeiro, o governo irá estimar o número de pessoas necessitadas nos locais. "Nós vamos montar [a logística]. A lógica é essa: tem tantas pessoas precisando, cria essa logística e terá uma rede de distribuição para que chegue", explicou.

Será criado um grupo de trabalho para a distribuição. "O hub logístico já está lá, já tem carne disponibilizada. Mais de 2 milhões de quilos, então alguém [um empresário] já pode falar: 'alguém retira 100 mil quilos do nosso estoque'", exemplificou Fávaro. Não há data para o fim da distribuição.

Ainda segundo o ministro, Lula pediu que a mesma iniciativa seja tomada para organizar doações em outros setores. Fávaro afirmou que este tipo de organização ajuda a "blindar as doações dos malfeitores".

Fávaro prometeu ainda que a operação não irá impactar no preço da carne. "[A quantidade] é bastante para a solidariedade, mas é pouco para o mercado de bilhões de quilos. Em hipótese alguma vai transmitir para o preço."