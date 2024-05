MP afasta pré-candidatos suspeitos de desviar doações da Defesa Civil no RS

O Ministério Público do Rio Grande do Sul afastou dois pré-candidatos que trabalham na Defesa Civil de Eldorado do Sul por suspeita de desviarem doações com intuito de favorer suas futuras campanhas eleitorais.

O que aconteceu

Três membros da Defesa Civil da cidade foram afastados. Dois deles são pré-candidatos, informou o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), que preservou a identidade dos suspeitos.

Parte das doações encaminhadas para Eldorado do Sul foram desviadas, diz denúncia. O Gaeco suspeita que os pré-candidatos entregavam as doações apenas para futuros eleitores dos investigados.

Os mandados foram cumpridos nas casas dos servidores, na prefeitura e em depósitos de Eldorado do Sul. Os investigadores apreenderam dinheiro, documentos e celulares.

Apesar de afastados da Defesa Civil, os servidores poderão trabalhar em outros órgãos. "Os crimes apurados são de apropriação indébita, peculato e associação criminosa durante estado de calamidade pública", diz o MP em nota.

Três agentes públicos foram alvo da ação, sendo eles integrantes da Defesa Civil municipal e pelo menos dois deles são pré-candidatos às eleições deste ano no município.

Gaeco, do MPRS

Após o afastamento, o Exército assumirá a entrega de doações no município. Os militares cuidarão do recebimento e distribuição do que for doado à população.

Outro pré-candidato suspeito

Doações foram entregues em uma entidade ligada a um pré-candidato de Barra do Ribeiro Imagem: Gaeco/MPRS

O Gaeco também investiga outro desvio parecido em Barra do Ribeiro. O MP investiga se donativos para as vítimas da cidade foram entregues irregularmente a uma entidade ligada a um pré-candidato nas próximas eleições. O nome do político também foi preservado pelo MP.

Três pessoas foram alvo de uma operação na última quinta-feira (23). "Além da apreensão de centenas de produtos, também foram recolhidos documentos, celulares e mídias eletrônicas que servirão como provas do desvio de doações", diz o Gaeco em nota.