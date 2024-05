Dois PMs viram réus acusados de matar jovem desarmado em Foz do Iguaçu

A Justiça do Paraná aceitou denúncia e tornou réus dois policiais militares acusados de matar o jovem Ismael Moray Flores, 19, em abril do ano passado. A vítima, que estava desarmada, foi assassinada com cinco tiros ao passar por uma perseguição em Foz do Iguaçu.

O que aconteceu

Os réus são o sargento Daniel Gasparini Barcellos e o soldado Emerson José Gonçalves. A denúncia foi apresentada pelo MP-PR (Ministério Público do Paraná) em outubro do ano passado.

Os outros cinco policiais que haviam sido afastados na época não chegaram a ser denunciados. Esses agentes faziam a abordagem de um suspeito, que acabou morto na ocorrência, no momento em que Ismael foi assassinado por Daniel e Emerson, segundo o MP-PR.

A denúncia ressaltou que os dois policiais militares agiram "imbuídos de inequívoca intenção de matar". Ismael foi baleado no momento em que se aproximou da viatura em que Daniel e Emerson estavam.

O UOL tenta contato com a defesa dos policiais denunciados. A reportagem também procurou a PM para saber se os dois policiais voltaram às atividades ou seguem afastados. Se houver resposta, o texto será atualizado.

Entenda o caso

Os policiais do 14ª Batalhão da PM receberam a informação de um roubo no bairro Porto Meira, segundo inquérito policial citado pelo MP-PR. Uma mulher teria sido perseguida por dois assaltantes até a casa dela, onde foi roubada com uso de revólver.

Uma viatura cruzou com a motocicleta em que os dois suspeitos estavam, quando os policiais estavam a caminho da ocorrência. O condutor da moto atendeu à ordem policial e desceu para ser abordado, enquanto o outro fugiu portando uma arma de fogo.

Esse suspeito que fugiu teria feito menção de que atiraria contra a equipe policial, e acabou atingido pelos agentes. Ele morreu no local.

Ismael Moray Flores caminhava pela mesma rua da ocorrência, há alguns metros de onde os policiais estavam. Ao ouvir os tiros, ele correu, passando pela viatura ocupada por Daniel e Emerson, que atiraram contra o jovem.

Na época do crime, a PM admitiu que Ismael estava desarmado. "Apenas um fez menção de atirar, que foi o que estava armado e foi morto pela polícia. O outro indivíduo [Ismael] não estava armado, inclusive, foi apreendida apenas uma arma de fogo", disse André Ribas, capitão da Polícia Militar, em entrevista à RPC TV.