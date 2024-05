Diretor-geral da OMS diz estar "confiante" em possível acordo por tratado de pandemias

GENEBRA (Reuters) - O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, expressou confiança nesta segunda-feira de que os países membros eventualmente chegarão a um acordo por um tratado sobre pandemias, depois de não terem conseguido alcançar um entendimento na semana passada.

As autoridades de saúde dos 194 países da OMS tentam encerrar mais de dois anos de negociações sobre novas regras de resposta a pandemias durante a Assembleia Mundial da Saúde, realizada de 27 de maio a 1º de junho em Genebra.

No entanto, os negociadores não conseguiram produzir um acordo preliminar na sexta-feira por um tratado juridicamente vinculativo para reforçar as defesas do mundo contra futuros patógenos após a Covid-19 ter matado milhões de pessoas.

"É claro que todos nós gostaríamos de ter conseguido chegar a um consenso sobre o acordo a tempo para esta assembleia de saúde e cruzar a linha de chegada", disse o diretor-geral em seu discurso de abertura.

"Continuo confiante de que vocês ainda conseguirão, pois onde há vontade, há um caminho. Sei que ainda há entre vocês uma vontade comum de fazer isso."

As negociações ainda estão em andamento para uma atualização das regras de saúde existentes sobre surtos e os negociadores dizem que um acordo está próximo.

