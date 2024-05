Deslizamento de terra em Papua Nova Guiné soterrou mais de 2.000 pessoas, diz governo

Por Lewis Jackson e Renju Jose

SYDNEY (Reuters) - O enorme deslizamento de terra ocorrido em Papua Nova Guiné há três dias soterrou mais de 2.000 pessoas, informou o governo nesta segunda-feira, com o terreno traiçoeiro e as dificuldades no transporte de ajuda reduzindo as esperanças de encontrar sobreviventes.

O Centro Nacional de Desastres forneceu o novo número em uma carta à ONU divulgada na segunda-feira, mas datada de domingo. Uma outra agência da ONU calculou o possível número de mortos em mais de 670 pessoas.

A variação reflete o local remoto e a dificuldade de obter uma estimativa precisa da população. O último censo confiável de Papua Nova Guiné foi em 2000 e muitas pessoas vivem em vilarejos isolados nas montanhas da nação insular do Pacífico.

O deslizamento de terra atingiu seis vilarejos no distrito de Maip-Mulitaka, no norte do país, por volta das 3h da manhã de sexta-feira, enquanto a maior parte da comunidade dormia. Mais de 150 casas foram enterradas sob escombros de quase dois andares de altura. Os socorristas disseram à mídia local que ouviram gritos vindos de baixo da terra.

"Tenho 18 membros da minha família soterrados sob os escombros e o solo em que estou pisando, e muitos outros membros da família no vilarejo que não consigo contar", disse o morador Evit Kambu à Reuters. "Mas não posso recuperar os corpos, por isso estou aqui, sem poder fazer nada."

Mais de 72 horas após o deslizamento de terra, os moradores ainda estão usando pás, paus e as próprias mãos para tentar deslocar os escombros e alcançar os sobreviventes. Apenas sete corpos foram encontrados até o momento.

Os moradores realizaram um funeral na segunda-feira para um dos corpos. Dezenas de pessoas em luto caminharam em uma procissão atrás do caixão, lamentando e chorando, de acordo com um vídeo filmado por um funcionário da ONU.