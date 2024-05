Colunista do UOL

Quer receber proventos em junho, julho e outubro? Nesta semana, oito empresas têm "data com" programada para garantir dividendos e juros sobre capital próprio (JCP). Na lista há nomes como Wilson Sons, Santos Brasil, JHSF e Itaúsa. Os valores chegam a R$ 0,34 por ação.

Para ter direito a receber os proventos destas empresas, é preciso manter as ações em carteira até o final do pregão da "data com", que é a data limite para garantir os dividendos anunciados pelas companhias. Veja abaixo:

Confira também as empresas que pagam proventos em maio na Agenda de Dividendos do UOL.

Até quando investir nestas ações para garantir dividendos?

Confira a lista de ações com "data com" entre 27 e 31 de maio:

Camil (CAML3) - dividendos e JCP

Valor por ação dividendos CAML3: R$ 0,018

Valor por ação JCP CAML3: R$ 0,06

Data com: 27 de maio de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 28 de maio de 2024

Data de pagamento: 10 de junho de 2024

Wilson Sons (PORT3) - dividendos

Valor por ação PORT3: R$ 0,17

Data com: 27 de maio de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 28 de maio de 2024

Data de pagamento: 4 de junho de 2024

Santos Brasil (STBP3) - dividendos e JCP

Valor por ação dividendos STBP3: R$ 0,07

Valor por ação JCP STBP3: R$ 0,04

Data com: 27 de maio de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 28 de maio de 2024

Data de pagamento: 14 de junho de 2024

Valid (VLID3) - JCP

Valor por ação VLID3: R$ 0,34

Data com: 27 de maio de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 28 de maio de 2024

Data de pagamento: 10 de junho de 2024

JHSF (JHSF3) - dividendos

Valor por ação JHSF3: R$ 0,03

Data com: 29 de maio de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 31 de maio de 2024

Data de pagamento: 10 de junho de 2024

Tupy (TUPY3) - dividendos

Valor por ação TUPY3: R$ 0,15

Data com: 29 de maio de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 31 de maio de 2024

Data de pagamento: 31 de outubro de 2024

Itaúsa (ITSA3; ITSA4) - JCP

Valor por ação ITSA3: R$ 0,02

Valor por ação ITSA4: R$ 0,02

Data com: 31 de maio de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 03 de junho de 2024

Data de pagamento: 01 de julho de 2024

Itaú (ITUB3; ITUB4) - JCP