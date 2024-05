Coreia do Norte relata explosão durante lançamento de satélite

SEUL/TÓQUIO (Reuters) - A Coreia do Norte disse que sua tentativa de lançar um novo satélite militar de reconhecimento falhou nesta segunda-feira, quando um motor de foguete recém-desenvolvido explodiu durante o voo.

A tentativa foi feita apenas horas depois de Pyongyang emitir um alerta de que tentaria lançar um satélite até 4 de junho. Seria o seu segundo satélite de espionagem em órbita.

Ao contrário, o lançamento se tornou o mais recente fracasso da Coreia do Norte, um país em posse de armas nucleares, após duas outras quedas no ano passado. O país conseguiu colocar seu primeiro satélite de espionagem em órbita em novembro.

"O lançamento do novo foguete transportador de satélite falhou quando explodiu durante o voo do primeiro estágio", afirmou o vice-diretor-geral da Administração Nacional de Tecnologia Aeroespacial da Coreia do Norte, em uma reportagem publicada pela imprensa estatal.

Uma análise inicial sugeriu que a causa foi um motor de foguete de combustível líquido recém-desenvolvido, mas outras possíveis causas estavam sendo investigadas, de acordo com a reportagem.

Autoridades em Coreia do Sul e Japão haviam relatado anteriormente que o lançamento parecia ter falhado.

A Coreia do Sul disparou o projétil em uma trajetória ao sul da sua costa oeste às 22h44, horário local, segundo o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

O Estado-Maior Conjunto disse que detectou uma grande quantidade de detritos do foguete no mar apenas dois minutos após o lançamento.

O objeto lançado pela Coreia do Norte desapareceu sobre o Mar Amarelo, disse o secretário-geral do Gabinete do Japão, Yoshimasa Hayashi, a repórteres.

"Esses lançamentos são violações de resoluções relevantes do Conselho de Segurança e uma questão séria para a segurança do nosso povo", afirmou Hayashi.

Os Estados Unidos também denunciaram o lançamento como uma "violação descarada" das resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

"Esse lançamento envolveu tecnologias que estão diretamente relacionadas ao programa de mísseis balísticos intercontinentais (da Coreia do Norte)", afirmou o comando do Indo-Pacífico dos EUA em um comunicado.

O lançamento foi realizado horas depois de China, Coreia do Sul e Japão terminarem uma rara cúpula entre os três em Seul.

(Reportagem de Josh Smith, Hyonhee Shin e Cynthia Kim, em Seul, e Satoshi Sugiyama, em Tóquio)