Coreia do Norte dispara suposto foguete após aviso de lançamento de satélite

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte disparou um projétil não identificado em direção ao sul de sua costa oeste nesta segunda-feira, informaram as Forças Armadas da Coreia do Sul, horas depois de Pyongyang ter dito que lançaria um satélite em algum momento antes de 4 de junho. O governo do Japão emitiu um alerta de emergência nesta segunda para que os moradores do sul do país se protegessem da possível ameaça de um míssil norte-coreano, antes de retirar o alerta e dizer que não era esperado que o projétil sobrevoe o território japonês. O Japão informou por meio de seu sistema de transmissão J-Alert que a Coreia do Norte parecia ter disparado um míssil, enviando o aviso aos moradores da província de Okinawa, no sul do país. No início do dia, a Coreia do Norte notificou o Japão de que planeja lançar um satélite entre 27 de maio e 4 de junho. O lançamento provavelmente seria a tentativa da Coreia do Norte, que tem armas nucleares, de colocar em órbita um segundo satélite espião. Depois de várias tentativas fracassadas, que terminaram com a queda dos foguetes, a Coreia do Norte colocou com sucesso seu primeiro satélite em órbita em novembro.

(Reportagem de Josh Smith)