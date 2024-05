Coreia do Norte condena pedido de desnuclearização em cúpula de vizinhos em Seul

Por Cynthia Kim e Josh Smith

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte condenou China, Japão e Coreia do Sul nesta segunda-feira por se comprometerem a desnuclearizar a península coreana, descrevendo a declaração conjunta deles após uma rara cúpula em Seul como uma "grave provocação política" que viola sua soberania.

A Coreia do Norte notificou seus planos de lançar um foguete até 4 de junho para implantar um satélite, o que levou os países a pedir a suspensão da ação que ajudaria a nação isolada a realizar um ataque nuclear.

Em sua primeira cúpula tripartite em Seul desde 2019, os três países buscaram cooperar em matéria de segurança, reiterando posições sobre a paz e a estabilidade regionais e a desnuclearização da península, disseram em uma declaração conjunta.

Essa discussão é um "insulto que nunca será perdoado e uma declaração de guerra contra a República Popular Democrática da Coreia (RPDC)", no entanto, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte em uma rápida resposta.

"Discutir a desnuclearização ... hoje constitui uma grave provocação política e uma violação da soberania", afirmou o porta-voz não identificado na declaração divulgada pela mídia estatal norte-coreana.

Tal medida nega a soberania inviolável da Coreia do Norte e a constituição que reflete a vontade unânime de todo o povo coreano, acrescentou.

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, não criticou a Coreia do Norte, mas pediu a todas as partes que reduzissem a tensão.

Enquanto o presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, e o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, pediram a Pyongyang que desistisse de seus planos de lançar um segundo satélite espião em órbita, Li não mencionou o lançamento previsto.

A China irritou a Coreia do Norte quando assinou as resoluções do Conselho de Segurança da ONU sancionando o programa de armas nucleares e mísseis de Pyongyang de 2006 a 2017, mas, nos últimos anos, Pequim se uniu à Rússia para bloquear novas sanções e pedir que as medidas existentes fossem atenuadas.

A Coreia do Norte lançou seu primeiro satélite espião militar em órbita em novembro, depois que duas tentativas anteriores falharam em 2023.