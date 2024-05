CFM dirá que 'feto sofre' ao recorrer de liminar de Moraes sobre aborto

Do UOL, em São Paulo

O CFM (Conselho Federal de Medicina) vai recorrer ainda esta semana de uma decisão do STF que suspendeu uma resolução da entidade que impedia a realização de uma técnica preparatória do aborto em gestações com mais de 22 semanas, mesmo em caso de estupro — como prevê a lei.

O que aconteceu

Um dos argumentos do CFM é que a chamada assistolia fetal traz sofrimento ao feto.. "Não é um procedimento simples e isento de sofrimento", argumenta o Conselho em nota. "É injetada no coração do feto uma solução de cloreto de potássio e de lidocaína. Num ser já formado, essa substância agirá causando a sua morte."

O Conselho dirá que, com 22 semanas, o feto pode sobreviver fora do útero. "Toda pessoa tem direito de que se respeite sua vida desde o momento da concepção, não podendo ser privada da vida arbitrariamente", diz o CFM.

A autarquia defende que a resolução só muda a vida para mulheres com gestação superior a 22 semanas. Nesse caso, o bebê seria encaminhado para adoção após o parto.

O Conseho também dirá que sua resolução foi amparada em estudos científicos. Eles defenderão que o documento é amparado pela Constituição, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pela a Convenção Americana de Direitos Humanos.

A interrupção da gestação implica num ato ilegal e antiético, pois, sob a fachada de aborto, seria realizado um assassinato.

CFM, em nota

Moraes derrubou resolução

O ministro Alexandre de Moraes, durante sessão plenária do STF Imagem: Pedro Ladeira/Folhapress

O CFM tem até o dia 31 para recorrer. Aprovado em abril pela autarquia, o documento que proíbe a assistolia fetal foi derrubado em 17 de maio por uma liminar do ministro Alexandre de Morais.

Os argumentos do CFM serão avaliados a partir da sexta-feira. É quando a decisão de Moraes começa a ser analisada pelos outros ministros do STF em sessão virtual. O TRF (Tribunal Regional Federal) da 4ª Região já havia se manifestado favorável à norma do CFM.

Moraes derrubou a resolução após a suspensão de duas médicas em São Paulo. As profissionais do Hospital Vila Nova Cachoeirinha foram punidas pelo Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo) por realizarem o método vetado pelo conselho federal.

Com a decisão, o ministro suspendeu a instauração de novos procedimentos administrativos como base a resolução do CFM.