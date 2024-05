Polícia apreende 450 kg de cocaína em carreta; 'cracolândia' era destino

Uma operação no interior de São Paulo apreendeu 450 quilos de cocaína em uma carga de milho no domingo (26). Os fardos da droga tinham como destino a Cracolândia, na região central de São Paulo.

O que aconteceu

A Polícia Civil apreendeu 450 quilos de cocaína que abasteceria a Cracolândia, em São Paulo. A carga estava em uma carreta que transportava milho na região de Rubineia, a cerca de 600 quilômetros da capital.

Carga veio do Mato Grosso do Sul. A cocaína estava no radar da operação Cenas Abertas de Uso, deflagrada pelo 77º Distrito Policial. Os agentes tinham a informação que uma grande quantidade da droga chegaria em São Paulo no fim de semana.

Carga de cocaína foi apreendida em caminhão de milho Imagem: Reprodução/Polícia Civil

Cocaína estava na carga de milho

Agentes foram até a divisa com o Mato Grosso do Sul. Com a informação da chegada em mãos, a equipe se mobilizou na possível rota da carga, quando interceptaram o caminhão carregado de milho e com fardos de cocaína. Segundo a polícia, a droga pertence a uma organização criminosa que atua na distribuição na região central de São Paulo.

O motorista foi preso em flagrante. De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o homem, de 35 anos, admitiu o transporte do entorpecente e o caminhão foi levado até a sede do 77º DP - onde o caso também foi registrado e a carga inspecionada.

Agentes seguem em diligências para descobrir o fornecedor da droga. A ocorrência foi registrada como tráfico e a investigação quer saber a procedência da cocaína e o responsável pela carga de milho.