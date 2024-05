Campos Neto: divisão de votos no Copom gerou ruído, mas decisão é técnica

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que entende que a divisão entre os membros do Copom na última reunião gerou ruídos, mas que a decisão é técnica. Campos Neto participou de um almoço com empresários em São Paulo nesta segunda-feira (27).

O que aconteceu

A decisão de baixar os juros de 10,75% para 10,5% ao ano no começo de maio não foi unânime. Dos nove membros, cinco votaram pela redução de 0,25 ponto percentual, e quatro votaram por 0,5 ponto percentual. Campos Neto votou pela redução de 0,25. Houve uma discussão se a decisão foi política, já que os quatro que votaram pela queda maior da taxa foram indicados pelo presidente Lula, que já falou diversas vezes sobre a necessidade de reduzir a taxa de juros.

Campos Neto diz que o entendimento de que houve uma mudança no cenário foi unânime. Já a decisão pela queda da taxa não foi, segundo ele, houve uma discussão sobre se valeria a pena tomar uma decisão diferente do que havia sido anunciado na reunião anterior. Em março, o BC comunicou que promoveria um corte de 0,5 ponto percentual, mas decidiu por 0,25 em maio.

Entendemos que a divisão gerou ruido. O que temos que fazer é comunicar que foi técnica. O comitê pesou o custo e beneficio de se manter um guidance que tinha sido comunicado na reunião anterior e entendemos que existia espaço para mudar o guidance [diante da mudança de cenário].

Tem uma tentativa de politizar as decisões. Não foi isso que aconteceu, é só mais um momento que temos que manter a serenidade, falar que foi técnico. O tempo é o melhor remédio, acho que as nossas decisões vão mostrar que são técnicas.

Cenário brasileiro

Campos Neto diz que há um aumento de anomalias climáticas em todo mundo e que isto dificulta o trabalho do BC. O presidente do órgão afirma que este tipo de acontecimento impacta diretamente as decisões monetárias, já que questões no clima podem encarecer o preço dos alimentos e de energia elétrica, por exemplo.

Campos Neto comentou sobre os pisos de saúde e educação. Existe uma proposta de desvincular os pisos de saúde e educação do salário mínimo em relação à previdência e benefícios. Segundo a colunista do UOL Mariana Londres, a Constituição de 1988 prevê que gastos com saúde e educação correspondem a um percentual mínimo das receitas públicas, ou seja, o piso é vinculado à receita, a chamada vinculação). Quando as receitas aumentam, os gastos com saúde e educação crescem na mesma proporção. Para Campos Neto, a desvinculação seria positiva.