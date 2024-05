Calendário Bolsa Família 2024: veja datas de pagamento de maio

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a maio de 2024 começaram na última sexta-feira (17). As datas foram definidas em conjunto pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e pela Caixa Econômica Federal.

O valor do benefício permanece em R$ 600, conforme anunciado pelo ministério.

Adiantamento para vítimas das enchentes no RS

O MDS anunciou medidas emergenciais para municípios em situação de calamidade, incluindo a antecipação dos valores do Bolsa Família para o primeiro dia do calendário de pagamento, válida por dois meses para todas as famílias nas áreas afetadas.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, decretou estado de calamidade pública na quarta-feira (1º) devido às fortes chuvas, o que permitiu o adiantamento dos pagamentos.

Calendário de pagamentos de maio de 2024

Os pagamentos são realizados conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário:

NIS final 1: 17 de maio

NIS final 2: 20 de maio

NIS final 3: 21 de maio

NIS final 4: 22 de maio

NIS final 5: 23 de maio

NIS final 6: 24 de maio

NIS final 7: 27 de maio

NIS final 8: 28 de maio

NIS final 9: 29 de maio

NIS final 0: 31 de maio

Benefícios do Bolsa Família

O programa Bolsa Família inclui seis tipos de benefícios, ajustados conforme a situação de cada família:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC) : R$ 142 por pessoa da família.

: R$ 142 por pessoa da família. Benefício Complementar (BCO) : Valor adicional para garantir que cada família receba no mínimo R$ 600.

: Valor adicional para garantir que cada família receba no mínimo R$ 600. Benefício Primeira Infância (BPI) : Extra de R$ 150 por criança de até sete anos.

: Extra de R$ 150 por criança de até sete anos. Benefício Variável Familiar (BVF) : Adicional de R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes de 7 a 18 anos.

: Adicional de R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes de 7 a 18 anos. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN) : Extra de R$ 50 por membro da família com até sete meses.

: Extra de R$ 50 por membro da família com até sete meses. Benefício Extraordinário de Transição (BET): Garante que ninguém receba menos do que no Auxílio Brasil, válido até maio de 2025.

Para receber o Bolsa Família, as famílias devem cumprir condições nas áreas de saúde e educação, como a frequência escolar de crianças e adolescentes, acompanhamento pré-natal para gestantes, monitoramento nutricional de crianças até sete anos e o cumprimento do calendário de vacinação.

Ao matricular as crianças na escola e vaciná-las, é necessário informar que a família é beneficiária do Bolsa Família.