Sucesso em vendas, essa banqueta dobrável está por R$ 54; veja opiniões

Ter uma banqueta sempre por perto para alcançar locais mais altos da casa como armários e prateleiras, é uma boa pedida para facilitar a vida. Um dos modelos favoritos dos clientes da Amazon, é a Banqueta Plástica Dobrável, da marca Vonder, que registrou mais de mil compras apenas no mês passado.

Outra vantagem dela é que tem só 35,5 centímetros de comprimento, então pode ser facilmente desmontada e armazenada em pequenos espaços ou simplesmente apoiada na parede, sem atrapalhar a movimentação das pessoas. Abaixo contamos o que mais o produto tem de bom e o que diz quem já usou:

O que essa banqueta dobrável tem de bom?

Feita de plástico ABS resistente;

Possui base antiderrapante, para evitar acidentes;

É fácil de montar, dobrar e guardar;

Tem as seguintes dimensões (montada): 35,5 centímetros de comprimento, 28,5 centímetros de largura e 22 centímetros de altura;

Também pode ser usada como assento.

O que diz quem comprou

Na Amazon, a banqueta da Vonder, tem mais de 10 mil avaliações e uma nota geral de 4,8 estrelas, sendo 5 a máxima. Veja comentários de quem a comprou:

Ótimo banco. Fácil de usar, fácil de guardar e muito resistente. Bruna Treviso

Excelente produto! Fácil de usar e material de qualidade. Recomendo! Diogo Cerqueira de Oliveira

A banqueta é ótima, dobrável e cabe em qualquer lugar. Eu comprei para usar no banheiro. Fica dobradinha no canto e é super útil. Maria Fensterseifer

Além de muito bem feito, é leve e fácil de usar e de guardar. Valeu muito a pena, recomendo. Telma

Pontos de atenção

Alguns consumidores não ficaram satisfeitos com a resistência e a altura do produto e criticam ainda a falta de uma trava de segurança.

Banco baixo. Não possui trava para que não feche, então é perigoso para idosos. Não gostei. José A.

Péssimo encaixe, não trava e é frágil e mal acabada. Ao tentar encaixar, se quebrou. Nina

