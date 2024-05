Porto Alegre tem aulas suspensas até amanhã por risco de chuvas

Do UOL, em São Paulo

Porto Alegre suspendeu as aulas devido à previsão de chuvas e ventos fortes para a região.

O que aconteceu

Suspensão vale até a terça-feira (28), informou a prefeitura. Decisão vale para as redes municipal e privada de ensino.

Rajadas de vento podem atingir até 70 km/h, segundo meteorologia. Mau tempo será ocasionado por formação de ciclone extratropical, informou o MetSul.

Chuva forte não deve superar níveis das últimas semanas na capital. Previsão é de que máxima de 50 milímetros sejam registrados, ainda segundo o MetSul. Os volumes são menores do que o da última semana, quando 150 milímetros foram registrados.

Porto Alegre continua a limpar entulhos de áreas alagadas. Nos últimos 20 dias, mais de 11 toneladas de restos de móveis, lodo e lama foram retirados das ruas da capital, segundo a prefeitura. Nesta segunda, a limpeza ocorre em oito pontos diferentes da cidade.

Nível do Guaíba continua acima da cota de inundação. Na manhã desta segunda-feira (27) as águas mediam 3,9 metros, mais de 90 centímetros acima da cota de inundação no centro histórico de Porto Alegre.

Chuvas deixaram ao menos 169 mortos no estado. Há 56 pessoas desaparecidas, segundo boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Ao todo, 2.345.400 pessoas foram afetadas pelas chuvas na região.