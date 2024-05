Ainda sem treinador, Milan enfrentará Roma na Austrália

MILÃO, 27 MAI (ANSA) - Ainda sem um substituto para o técnico Stefano Pioli, o Milan enfrentará a Roma em um amistoso em Perth, na Austrália, na próxima sexta-feira (31).

Na oportunidade, os rossoneri serão liderados pelo ex-zagueiro Daniele Bonera, um dos auxiliares da equipe milanista.

O Milan, que voltará a jogar na Austrália depois de 31 anos, entrará em campo sem Mike Maignan, Christian Pulisic, Rafael Leão, Ismael Bennacer e Samuel Chukwueze.

Outra baixa do elenco rossonero será o veterano goleiro Antonio Mirante, que não teve seu contrato renovado e já se despediu do clube.

A imprensa italiana afirma que o português Paulo Fonseca, do Lille, é o grande favorito para substituir Pioli, pois seu contrato acaba no fim da temporada e não seguirá no futebol francês. (ANSA).

