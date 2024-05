Ações sobem em sessão afetada por feriado nos EUA, com rendimentos de títulos em queda

Por Khushi Singh e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias fecharam em ligeira alta nesta segunda-feira e os rendimentos dos títulos públicos recuavam, em meio a indicações de futuros cortes nas taxas de juros pelo Banco Central Europeu (BCE), embora o volume de negócios tenha sido reduzido, com alguns dos principais mercados globais fechados.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,32%, a 522,21 pontos, ficando próximo de um recorde histórico atingido neste mês.

Autoridades sênior do BCE disseram que o banco central tem espaço para cortar os juros com a desaceleração da inflação, mas que deve ir devagar com a flexibilização da política monetária, mesmo que a direção da trajetória já esteja clara.

"Ainda não se sabe como os dados vão se comportar. Entretanto, o ambiente sugere que a pressão inflacionária diminuirá tanto na zona do euro quanto nos Estados Unidos", escreveu Rainer Singer, analista do Erste Group, em nota.

"É muito provável que o BCE corte os juros em junho. O Fed ainda não está pronto."

Os rendimentos dos títulos governamentais em todo o continente caíam, com o rendimento do título de referência de dez anos em 2,547%. [GVD/EUR]

Nesta semana, o destaque será a leitura dos preços ao consumidor de maio da zona do euro, prevista para sexta-feira.

O BCE parece estar pronto para começar a flexibilizar as taxas de juros em sua próxima reunião na semana que vem, com apostas mostrando uma probabilidade de mais de 90% de um corte na taxa de depósito, de acordo com dados da LSEG. [0#ECBWATCH]

Dados de inflação dos Estados Unidos, também agendados para sexta-feira, podem ajudar investidores a avaliar o momento e o número de possíveis cortes nas taxas pelo Federal Reserve este ano.

A maioria dos principais setores do STOXX 600 fechou em alta, com o de serviços públicos na liderança, com um salto de 1,1%, enquanto o automobilístico subiu cerca de 1%.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,44%, a 18.774,71 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,46%, a 8.132,49 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,79%, a 34.761,97 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,71%, a 11.325,50 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,55%, a 6.938,14 pontos.