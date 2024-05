Por que carros alagados no RS estão aparecendo com o porta-malas aberto

As imagens de enchente no Rio Grande do Sul incluem automóveis boiando ou destruídos.

Não são poucos os carros envolvidos: segundo a projeção da consultoria Bright Consulting, a projeção é de que mais de mil carros zero-quilômetro foram afetados, além mais de 200 mil veículos seminovos e usados que estavam em circulação ou estacionados.

Curiosamente, muitos deles têm sido vistos com a respectiva tampa do porta-malas aberta - situação observada em outras catástrofes do tipo ao redor do mundo e em diferentes épocas.

Qual seria a causa disso? O UOL Carros procurou um especialista técnico e uma empresa especializada em leilão de veículos danificados para buscar a resposta,.

Na verdade, há mais de uma explicação. A maior parte dos casos envolve uma praga que se alastrou pelo estado durante esse período: ações criminosas. A despeito das autoridades terem destacado profissionais para lidar com essa ameaça, e até mesmo os proprietários e civis estarem envolvidos em patrulhas, os furtos de bens alagados, inclusive veículos e o que houver dentro deles, continuam acontecendo diariamente.

Se o conteúdo de um porta-malas é visado mesmo em áreas de alto movimento e de clima normal, imagine só os casos de veículos abandonados em meio ao caos causado pelas cheias. Mesmo que estejam molhados, alguns itens, como estepe, macaco e chave de roda, ainda valem dinheiro - pois, mesmo que sejam expostos à água, não costumam ficar inutilizados, pelo menos em um curto período de tempo.

"Via de regra, a abertura do porta-malas de carros alagados acontece intencionalmente, o que tem mais é ação de marginais", diz Erwin Franieck, diretor-presidente da SAE4Mobility, instituto de ciência, tecnologia e inovação da mobilidade brasileira.

Além da ação criminosa, também há o esforço do proprietário e de outras pessoas de salvar o que pode ser levado. Muitos de nós deixamos objetos valiosos no porta-malas, coisas que podem fazer ainda mais falta para cidadãos que já perderam tudo.

Mas essa não é a única causa da abertura dos porta-malas. Veja outras a seguir.

Mau cheiro

As explicações relacionadas à segurança pública se somam ao lado técnico. Segundo a empresa de leilões de veículos Copart, após o resgate de um carro alagado, o porta-malas costuma ficar intencionalmente aberto para que, após a lavagem, o veículo possa secar mais rápido e, com isso, acabar ou ao menos amenizar o mau cheiro causado pela umidade..

A empresa tem pátios em áreas secas para guardar os veículos danificados que têm seguro. São 20 pátios no estado, sendo quatro na região de Porto Alegre.

Curto-circuito

Somado a isso, carros mais antigos podem ter acionamento da tampa sem um atuador eletrônico - porém, modelos mais novos costumam ter travas elétricas, um recurso mais do que difundido nas últimas décadas.

Essas travas, em contato com a água energizada, podem ser acionadas de forma não intencional, abrindo o compartimento de bagagens, afirma Franieck.

"Em caso de bateria descarregada ou curto-circuito, o porta-malas deve permanecer fechado. Porém, fios de eletricidade de postes, que acabaram sendo submersos, podem gerar uma descarga elétrica que pode ter afetado as travas elétricas através da água, abrindo o porta malas e, eventualmente, outras portas do veículos", analisa o engenheiro.

