'Roubou meu sonho': médico desaparece e pacientes ficam sem embriões

O dono de uma clínica de reprodução humana na zona leste de São Paulo está foragido, e as pacientes não sabem onde estão seus embriões. As informações são do Fantástico, da TV Globo.

O que aconteceu

"Esse é meu único embrião, minha única chance de ser mãe e está em um lugar desconhecido. Ele tirou isso de mim de uma forma cruel. Não sei se ele descartou, doou, se está lá estragando. O Tosyn roubou meu sonho", disse à reportagem uma paciente que não se identificou.

Tosyn Lopes é o nome pelo qual o nigeriano Oluwatosin Tolulope Ajidahun era conhecido no Brasil. Dono de uma clínica de fertilidade no Tatuapé, na zona leste paulistana, ele deixou ao menos 30 pacientes no prejuízo.

O médico era investigado pela Polícia Civil de SP por suspeita de fraude a seguradoras de plano de saúde, conforme noticiou o jornal O Globo em janeiro. Após tentar fugir do país duas vezes, a Justiça emitiu um pedido de prisão preventiva, mas ele nunca foi encontrado.

Após o sumiço de Tosyn, pacientes denunciaram más práticas. Ao Fantástico, uma mulher contou que ficou 17 dias na UTI após o médico errar a dose de um remédio para estimular a produção de óvulos. "O Tosyn me deu tanto remédio que meu ovário estava com três litros. Foi água para o meu pulmão, paralisou meus rins", contou. "Tive de fazer hemodiálise. Só por Deus que estou aqui, se fosse pelo Tosyn, estaria morta".

Ex-funcionárias relataram rotina de abusos. "Tudo aquilo era uma grande farsa", afirmou uma mulher, que também não se identificou. "Com os funcionários, era gritando o tempo todo, xingando, assediando. Era assustador trabalhar para ele. Fui ameaçada de tomar um tiro no meio da minha testa."

"Para mim, ele é um monstro", disse outra mulher que trabalhou na clínica. "Muitas vezes, eu tinha vontade de sacudir a paciente e falar: 'por favor, enxerga, vai embora'".

Diploma do médico não foi validado no Brasil. Ele dizia que sua graduação fora validada pela UFF (Universidade Federal Fluminense), mas, à reportagem, a instituição disse que o processo foi negado.

Anvisa acionou Vigilância Sanitária para saber paradeiro dos embriões. A agência também disse ter recebido uma mensagem da clínica de Tosyn em dezembro, solicitando orientações sobre como encerrar as atividades e descartar medicamentos.

A defesa do médico não foi localizada.