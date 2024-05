Ciclone extratropical deve levar chuva ao RS; veja previsão a cada dia

Um ciclone extratropical começa a se formar na costa sul do Brasil a partir desta segunda-feira (27), levando mais chuva para o Rio Grande do Sul. Passado o mau tempo no início da semana, a previsão é de dias sem chuva ou com sol, segundo a Met Sul Meteorologia.

Instabilidade. O fenômeno meteorológico traz chuva, vento e risco de temporais localizados. O mar ficará agitado numa extensa área da costa brasileira. Não devem ocorrer novas enchentes nos locais já afetados.

Há previsão positiva. A empresa explica que o ciclone costuma empurrar ar seco para o RS ao se afastar do estado. Com isso, a estimativa é que o estado veja dias seguidos sem chuva intensa ou com sol e nuvens, o que possibilitará a baixa dos níveis dos rios.

Previsão do tempo durante a semana

Confira como ficará o tempo no Rio Grande do Sul ao longo da semana de Corpus Christi:

Segunda-feira (27): com a formação do ciclone, o tempo ficará instável em grande parte do estado, com chuva. As precipitações devem ser de moderadas a fortes em pontos do sul e leste do estado.

Terça-feira (28): ainda haverá chuva, de forte a intensa, no sul gaúcho no começo do dia. Com o avanço do ar seco para o oeste, as demais regiões não devem ter risco de chuva volumosa, apenas garoa ou chuva fraca intercalada com sol.

Quarta-feira (29): o centro do ciclone vai se afastar do continente, o que implica sol com nuvens e nebulosidade pelo estado. Chuva ou garoa isolada e passageira deve ocorrer.

Quinta-feira (30): com a tempestade mais distante da costa, o sol aparece com nuvens.

Sexta-feira (31): o fenômeno estará ainda mais longe do estado gaúcho, então a previsão é de sol com nuvens.

A MetSul observa que a instabilidade deve atingir o leste de Santa Catarina e do Paraná, além de parte do sudeste do país.