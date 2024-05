Casal de idosos e genro são encontrado mortos dentro de casa em Agudos, no interior paulista

Um casal de idosos e o seu genro foram encontrados mortos na última sexta-feira, 24, na residência do casal, em Agudos, no interior de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), os corpos foram encontrados pela filha do casal e mulher do genro, que acionou a polícia. O caso foi registrado como homicídio. Não houve roubo à residência.

Os três corpos estavam em cômodos diferentes da casa, que fica na Avenida João Pessoa, no bairro Professor Simões, e apresentavam "sinais de golpes de arma branca", afirma a SSP. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros chegaram ao local antes mesmo dos policiais e constataram os óbitos.

"A testemunha, que acionou os policiais, disse que se preocupou com o marido, que havia saído para se exercitar, sem levar o celular. Ao chegar na casa dos pais para obter informações do marido, a mulher encontrou os três mortos, um em cada cômodo", informou a pasta de segurança, em nota. "Nenhum objeto de valor foi roubado."

De acordo com uma página comunitária de notícias de Agudos no Facebook, as vítimas seriam Joana de Fátima Santos Tosta, de 70 anos, Aparecido Roberto Carrasco, de 74, e Valdinei de Souza, de 57 anos. A SSP confirmou as idades das vítimas.

A ocorrência foi registrada como homicídio na Delegacia de Agudos e uma perícia no local foi acionada para investigar o ocorrido. Os corpos das vítimas foram encaminhados para exame necroscópico e, neste domingo, 26, foram velados e sepultados no Cemitério de Agudos.