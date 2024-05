Caminhões com ajuda entram em Gaza semanas após fronteira ter sido fechada, diz TV egípcia

Caminhões com ajuda humanitária procedentes do Egito começaram a entrar na Faixa de Gaza neste domingo (26) através da passagem de fronteira de Kerem Shalom, controlada por Israel, informou o canal egípcio Al-Qahera News.

Duzentos caminhões seguiram do lado egípcio da passagem de fronteira de Rafah, fechada desde o início de maio, quando Israel tomou o controle do lado palestino do terminal, até a passagem de Kerem Shalom, a uma distância de quatro quilômetros, informou a emissora.

O Egito se recusa a coordenar a entrega de ajuda humanitária por Rafah enquanto o lado palestino for controlado pelas tropas de Israel.

Na sexta-feira, no entanto, o presidente egípcio Abdel Fatah al Sisi concordou, durante uma conversa telefônica com o homólogo americano, Joe Biden, em permitir a entrada de ajuda através de Kerem Shalom, o outro posto de fronteira no sul de Gaza, explicou a Casa Branca.

A Al-Qahera News não especificou quantos caminhões passaram pelos postos de controle de entrada na Faixa de Gaza, território cercado por Israel, mas informou que "quatro caminhões de combustível" cruzaram a fronteira e seguiam para os hospitais de Gaza.

Toda a ajuda procedente do Egito é inspecionada pelas autoridades israelenses e distribuída com a coordenação da ONU.

O restante dos 200 caminhões "devem entrar em Gaza hoje", declarou à AFP Khaled Zayed, diretor do Crescente Vermelho egípcio em Al Arish, que recebe a maior parte da ajuda.