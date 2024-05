'Rende bastante': sabão líquido para até 30 lavagens está por R$ 24

Brancos impecáveis e limpeza profunda de peças coloridas, com blindagem da cor e sem desbotar. Essas são as promessa do sabão líquido Limpeza Total, da marca Brilhante, que segundo o fabricante, rende até 30 lavagens.

Queridinho dos clientes da Amazon, com 5 mil vendas só no mês passado, o produto também pode ser aplicado diretamente sobre manchas mais resistentes. A embalagem de três litros está com 45% de desconto, e sai por R$ 24,15. Conheça mais características a seguir e leia a opinião de quem já usou.

O que esse sabão líquido para roupas tem de bom?

Recomendado tanto para roupas brancas quanto coloridas;

Promete limpar profundamente e blindar a cor, dando, inclusive, um aspecto mais vivo;

É eficiente: três litros rendem 30 lavagens;

Ajuda a prevenir sinais de desgaste;

Pode ser aplicado diretamente sobre manchas mais resistentes.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o sabão líquido Brilhante Limpeza Total, da Brilhante, tem mais de 11 mil avaliações e nota de 4,8 (de um total de 5). Veja algumas opiniões.

O sabão Brilhante nem devia ter comentários, só nota mil. Ele é maravilhoso, dispensa até o uso de amaciante. Deixa a roupa perfumada. Maravilha. Maria Rosalva da Silva

Esse brilhante achei mais líquido, mas o cheiro é maravilhoso e rende bastante também. Pelo custo benefício, ficarei comprando esse brilhante. Erica

Gosto muito do cheiro e do resultado. Denise A.

Eficácia nas lavagens de roupas do dia a dia. Denise

Pontos de atenção

Alguns compradores reclamam que o produto não é concentrado. Veja alguns comentários:

O sabão é muito líquido, como se tivesse sido diluído em água. Ana Carolina da Silva Lopes

A consistência é muito rala, e o cheiro quase não existe. Luiz Antônio de Araújo

O produto veio muito líquido. Francielly

