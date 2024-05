Regula glicose e fortalece ossos: os benefícios do ovo de codorna à saúde

Consumido em saladas ou como petiscos, os ovos de codorna oferecem proteínas, vitaminas A, E, D e do complexo B, além de ferro, fósforo, zinco e selênio. Também é fonte de gorduras saudáveis, incluindo ácidos graxos ômega-3 e ômega-6.

Apesar de menores, costumam ser uma alternativa nutritiva e versátil aos ovos de galinha. A seguir, veja os principais benefícios, como consumi-los e se há contraindicações.

Promove a saúde cardiovascular

Os ovos de codorna contêm ácidos graxos ômega-3, conhecidos por seus benefícios para a saúde cardiovascular.

Esses ácidos graxos reduzem a inflamação, diminuem os níveis de triglicerídeos e melhoram a função arterial.

Possuem ainda antioxidantes como a vitaminas A, E e selênio, ajudando a combater o estresse oxidativo e a inflamação, ambos fatores de risco para doenças cardiovasculares.

As proteínas de alta qualidade são essenciais para a manutenção dos tecidos e a saúde em geral, incluindo a saúde cardiovascular. E os minerais como o magnésio e o potássio são importantes para a regulação da pressão arterial e a saúde do coração.

Fortalece ossos e músculos

Os ovos de codorna fazem bem para os ossos devido a presença de nutrientes como fósforo, vitamina D e pequenas quantidades de cálcio.

O fósforo, por exemplo, trabalha em conjunto com o cálcio para formar a estrutura óssea. Já as proteínas contribuem para o crescimento, reparação e manutenção dos músculos.

Contribui com a imunidade

O consumo dos ovos de codorna fortalece o sistema imunológico por ter vitamina A e E - antioxidantes que protegem as células contra danos; e selênio e zinco, que são minerais que desempenham um papel crucial na função imunológica.

É fonte de proteína de alta qualidade

Os ovos de codorna oferecem proteína de alta qualidade e todos os aminoácidos essenciais, que são importantes para várias funções corporais. Contribui com o crescimento e reparo dos tecidos, produção de enzimas e hormônios.

A ingestão adequada de proteínas pode ajudar na manutenção da massa muscular, no controle do peso (por proporcionar mais saciedade) e na recuperação muscular após exercícios.

Faz bem para o cérebro

Pode ter um impacto positivo na saúde cerebral e cognitiva, devido ao seu teor de colina - composto importante para o desenvolvimento e funcionamento do cérebro, além de melhorar a memória e a cognição.

Também contém vitaminas do complexo B, que são importantes para a função cerebral e a produção de energia.

Regula os níveis de açúcar no sangue

As proteínas presentes nos ovos de codorna estabilizam os níveis de glicose no sangue. Isso ocorre porque demoram mais para serem digeridas e absorvidas, o que evita picos rápidos de açúcar no sangue após as refeições.

Contribui com o crescimento e desenvolvimento infantil

Os ovos de codorna contribuem para o crescimento e desenvolvimento infantil ao fornecer proteínas de alta qualidade, vitaminas (A e complexo B), minerais essenciais (como ferro, fósforo e zinco), ácidos graxos e antioxidantes.

Esses nutrientes são importantes para o desenvolvimento muscular, ósseo e cerebral, além de fortalecerem o sistema imunológico e promoverem energia.

Previne doenças oculares

Ajudam na saúde dos olhos principalmente devido a presença de vitamina A e antioxidantes.

A vitamina A é essencial para a visão, especialmente para a manutenção da saúde da retina e a prevenção da cegueira noturna.

Além disso, antioxidantes presentes nos ovos de codorna, como a luteína e a zeaxantina, protegem os olhos contra danos oxidativos e reduzem o risco de degeneração macular relacionada à idade.

É baixo em calorias

Um ovo de codorna contém cerca de 14 calorias. Eles são uma fonte nutritiva de proteínas, vitaminas e minerais, ou seja, oferecem bastante nutrientes sem adicionar calorias em excesso à dieta.

Como consumir e contraindicações

Os ovos de codorna podem ser consumidos de várias formas: cozidos, fritos, omeletes, em saladas, sopas e pratos principais. A maioria das pessoas pode consumir de 3 a 5 unidades por dia.

Pessoas com condições de saúde específicas, como colesterol alto, devem consultar um profissional de saúde para recomendações personalizadas.

Vale destacar que pessoas com alergia a ovos de galinha podem também ser alérgicas a ovos de codorna. Nesses casos, devem evitar o consumo. Podem surgir erupções cutâneas, dificuldades respiratórias, inchaço e, em casos graves, anafilaxia.

Fonte: Débora Palos, nutricionista do Hospital Nove de Julho.