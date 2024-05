Atrás nas pesquisas, conservadores propõem serviço nacional aos 18 anos no Reino Unido

Por Andy Bruce

(Reuters) - O Partido Conservador do Reino Unido introduzirá o serviço nacional obrigatório para jovens de 18 anos se vencer as eleições nacionais de 4 de julho, incluindo participação militar ou comunitária, disse o primeiro-ministro Rishi Sunak neste domingo.

Os jovens poderão escolher entre passar um fim de semana por mês como voluntários ao longo de um ano ou ocupar uma das 30 mil vagas para passar um ano nas forças armadas, disse Sunak.

O anúncio seguiu-se aos comentários do líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, no sábado, de que ele era a favor de permitir o voto de jovens de 16 e 17 anos.

Os conservadores de Sunak estão atrás dos trabalhistas por uma ampla margem nas pesquisas de opinião, que mostraram poucas mudanças na sorte do primeiro-ministro desde sua surpreendente convocação eleitoral na última quarta-feira.

"A Grã-Bretanha enfrenta hoje um futuro que é mais perigoso e mais dividido. Não há dúvida de que os nossos valores democráticos estão sob ameaça. É por isso que introduziremos um novo modelo ousado de serviço nacional para jovens de 18 anos", disse Sunak em uma declaração.

O Partido Conservador disse que a proposta seria financiada pela repressão à evasão fiscal e pelo desvio de dinheiro do Fundo de Prosperidade Partilhada do Reino Unido, que existia para reduzir a desigualdade econômica regional.

Os políticos trabalhistas ridicularizaram o anúncio. “O serviço nacional que precisamos dos nossos jovens é votar pela mudança no dia 4 de julho”, disse Andy Burnham, prefeito da Grande Manchester.