Ao menos 800.000 pessoas fogem antes da passagem de ciclone por Bangladesh

Ao menos 800.000 pessoas abandonaram suas casas em cidades da costa de Bangladesh e procuraram abrigos em áreas do interior do país neste domingo, antes da passagem de um ciclone pelo país, anunciaram as autoridades.

O ciclone Remal deve atingir o país e áreas da vizinha Índia no domingo à noite. O departamento meteorológico de Bangladesh prevê ondas acima do normal e vendavais com rajadas de até 130 quilômetros por hora.

Os ciclones mataram centenas de milhares de pessoas em Bangladesh nas últimas décadas, mas o número de tempestades que atingem a costa densamente habitada do país aumentou consideravelmente nos últimos anos, de uma para três por ano, devido ao impacto da mudança climática.

"O ciclone pode desencadear uma ondulação de até quatro metros acima da maré normal, o que pode ser perigoso", disse à AFP Muhammad Abul Kalam Mallik, do departamento de meteorologia.

A maior parte das áreas costeiras de Bangladesh fica um ou dois metros acima do nível do mar.

As autoridades elevaram o alerta para o nível máximo e ativaram uma ordem de evacuação para áreas vulneráveis.

"Estamos aterrorizados", declarou Yusuf Fakir em Kuakata, uma cidade do extremo sul de Bangladesh, na rota prevista da tempestade.

O pescador de 35 anos decidiu permanecer na localidade para proteger os bens da família, mas enviou a mulher e os filhos para a casa de um parente no interior.

"Ao menos 800.000 pessoas seguiram para abrigos contra ciclones nos distritos costeiros do país", afirmou o secretário de gestão de catástrofes do governo, Kamrul Hasan.

O governo mobilizou dezenas de milhares de voluntários para alertar sobre o perigo, mas as autoridades locais disseram que muitas pessoas permaneceram em suas casas devido ao temor de roubos e saques.

O país preparou quase 4.000 refúgios ao longo da costa no Golfo de Bengala.

