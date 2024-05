Sucesso em vendas, Baby Yoda está com desconto e sai por menos de R$ 200

Fãs de Star Wars, se preparem: o Guia de Compras UOL encontrou uma versão do boneco mais querido da série em promoção. Com 13% de desconto, o Baby Yoda, de The Mandalorian, sai por R$ 199,90.

Com corpo macio, ele faz sucesso tanto entre colecionadores quanto entre quem gosta de bonecos fofos para abraçar. Só no site da Amazon ele já registra mais de 63 mil avaliações de compradores. Confira a seguir mais detalhes e a opinião de quem já tem um.

O que o Baby Yoda tem de bom?

Tem corpo macio e uma base firme, preenchida por grãos

Usa roupas iguais às da série "The Mandalorian"

Vencedor do prêmio de melhor brinquedo TOTY, de 2021

Mede 27,94 centímetros (11 polegadas) e pesa 100 g.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o Boneco Baby Yoda, da Mattel, tem mais de 63 mil avaliações e nota de 4,9 (de um total de 5). Veja algumas opiniões.

Ele é fofo, maleável, os detalhes são bem bacanas. Gostei. Guerreiro Paulistano

Daria de presente, sim, mas para alguém que eu teria certeza de que cuidaria bem dele! Comprei para mim. Viviane Malvas Mantovani

Ótimo! Perfeito acabamento e qualidade! Geferson Magrin

Muito bem feito o globo ocular. Sam

Ótimo produto. Excelente opção de presente. Andre

Produto de boa qualidade. No meu caso utilizo como objeto decorativo. Também é um ótimo presente para criancas. Carlos Bernardo de Cas

Pontos de atenção

Alguns compradores reclamam que o produto chegou com pequenos defeitos.

O produto veio com pequenas manchas (acredito que tenha colidido com algo). Emerson Carvalho de Aguiar

Os olhos estão levemente arranhados. Tem que fazer a barra da roupa, pois é óbvio que em pouco tempo vai começar a desfiar, caso esteja nas mãos de uma criança. Willian Daniel

