Na tragédia do RS, culpa recai sobre prefeitos, governador e União

Passadas quase três semanas desde o início das enchentes no Rio Grande do Sul, que deixou 161 mortes até agora, já é possível ter um quadro um pouco mais claro do que não foi feito pelos governos para evitar — ou, ao menos, minimizar— os impactos do desastre que abateu o estado. Mas de quem é a responsabilidade pelo quadro atual?

O que não foi feito antes da tragédia

Pesquisadores e políticos ouvidos pelo UOL reconhecem que a tragédia de agora não tem precedentes, mas dizem que poderia ter sido feito mais para evitá-la. Isso porque não é a primeira vez que o estado é atingido por fenômenos do gênero. Em 2023, 75 pessoas morreram em três desastres naturais, segundo dados do governo estadual.

Mapear áreas de risco para desastres

Responsabilidade: estado e municípios, com apoio do governo federal

De 497 municípios gaúchos, só 65 têm esse mapeamento, o que corresponde a 13% do total. Os dados do SGB (Serviço Geológico Brasileiro) foram divulgados inicialmente à RBS TV e confirmados pelo UOL. A identificação e o mapeamento dessas áreas é definida pela lei 12.608, de 2012, segundo o advogado e professor de direito ambiental da Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos) Délton Winter de Carvalho.

Incluir cidades em cadastro nacional de áreas suscetíveis

Corpo de Bombeiros e Defesa Civil trabalham no local de um deslizamento de terra em Santa Maria (RS) Imagem: GABRIEL HAESBAERT/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO

Responsabilidade: municípios

Só cinco municípios gaúchos estão na lista de áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas, entre outros desastres. Trata-se de Gramado, Harmonia, Alegrete, Montenegro e Pareci Novo. No país todo, são só 40 cidades. A informação foi obtida com o governo federal pelo professor Winter, que coordena o grupo de pesquisa Direito, Risco e Ecocomplexidade, da Unisinos. A entrada das cidades no cadastro deve ser solicitada pelas prefeituras ou por indicação do estado ou do governo federal. A adesão tem como consequência, por exemplo, a obrigação de criar mecanismos de controle e fiscalização para evitar a construção nessas áreas de risco.

Todo município que está no cadastro deve ter mapa de risco de desastres, e esse mapa deve ser considerado no plano diretor para ordenação urbana.

Délton Winter de Carvalho, professor de direito ambiental da Unisinos

Tirar do papel o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil

Responsabilidade: governo federal

Previsto por lei de 2012, o plano estava engavetado e deve ficar pronto até 30 de junho, segundo o Ministério de Desenvolvimento Regional. O plano deve apontar os riscos de desastres no país, como serão as ações dos governos em meio a um desastre e ainda especificar as classificações de risco em baixo, médio, alto e muito alto. A lei que previa a criação do plano foi promulgada depois da tragédia de Teresópolis, quando deslizamentos mataram 900 pessoas na região serrana do Rio.

O deputado estadual Marcus Vinicius (PP), que integra a base governista de Eduardo Leite na Assembleia Legislativa, defende uma solução "nacional" para o enfrentamento a desastres e não medidas locais ou regionais. Para o político, essas ações devem ser bancadas pela União. O político observa que até um ano e meio atrás, o governo estadual não conseguia pagar os funcionários em dia. "Com um Estado limitado, estrangulado do ponto de vista econômico, é muito difícil acreditar que a gente conseguiria fazer alguma coisa", pontua.

Não tem como um prefeito de uma cidade fazer política de prevenção com os recursos minguados que tem, sendo que o efeito é quase inócuo diante do impacto regional ou estadual de uma situação como essa. Marcus Vinicius (PP)

Destinar mais recursos para compra de equipamentos pela Defesa Civil estadual

Responsabilidade: estado

O órgão gaúcho sofreu cortes no orçamento com o passar dos anos. De R$ 1 milhão em 2022, caiu para R$ 100 mil em 2023 e para apenas R$ 50 mil em 2024. "Mal dá para comprar um carro com esse valor", diz a deputada estadual Bruna Rodrigues (PCdoB). Ela afirma que seu próprio gabinete recebeu mais de 1.000 pedidos de resgates, evidenciando o número insuficiente de servidores na Defesa Civil.

Me senti dentro de um filme de terror. A gente não tinha capacidade para chegar em todo mundo.

Bruna Rodrigues, deputada estadual (PCdoB)

Realizar manutenções preventivas

Responsabilidade: município

O alagamento de uma parte de Porto Alegre revelou que o sistema de contenção contra enchentes precisa de manutenção e melhorias. O UOL mostrou que a prefeitura não gastou nenhum centavo em prevenção contra enchentes no ano passado. Também é necessária a modernização das 23 casas de bombas espalhadas pela capital gaúcha. "O sistema antienchentes é robusto, tem quase 70 quilômetros de proteção, mas não foi feita nenhuma manutenção, mesmo com as enchentes de 2023", diz o deputado estadual Leonel Radde (PT). O deputado estadual Felipe Camozzato (Novo) observa que o sistema contra enchentes não se limita a Porto Alegre e se estende para outras cidades, como Canoas e São Leopoldo. Para o político, se há problemas no sistema, não é restrito à capital gaúcha.

Eu tenho minhas dúvidas se a falta de manutenção é a única responsável pela tragédia. Me parece que o próprio sistema de cheias colapsou. E, mesmo se estivesse com a manutenção em dia, teria colapsado porque houve extravasamento por cima dos diques. Felipe Camozzato (Novo), deputado estadual

O sistema que existe desde a década de 1970 foi colocado à prova só agora. Mas isso não isenta [o governo] da responsabilidade de manutenção.

Jaime Federici Gomes, engenheiro civil e professor da PUCRS

Ampliar orçamento do departamento de águas

Responsabilidade: município

O DMAE (Departamento Municipal de Água e Esgotos) é responsável pela distribuição de água e pelo sistema antienchentes em Porto Alegre. O órgão sofre enxugamento de pessoal e de recursos, conforme dados levantados pelo professor de administração pública da UFRGS Aragon Erico Dasso Junior. Em 2013, o DMAE tinha 2.108 servidores, número que baixou para 1.738 em 2017 e hoje está em 1.072. A diminuição ocorre mesmo com a incorporação do DEP (Departamento de Esgotos Pluviais) e seus 162 funcionários pelo DMAE, em 2019. O orçamento do órgão também sofreu cortes, caindo de R$ 206,96 milhões, em 2011, para R$ 93,68 milhões, em 2021.

Isso é o que eu chamo de sucateamento.

Aragon Erico Dasso Junior, professor de administração pública da Ufrgs

Reforçar estruturas a partir de novo histórico de chuvas

Responsabilidade: municípios, estado e governo federal

A força das águas danificou ou destruiu estruturas, como pontes. Ainda não há um levantamento da quantidade, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e o CRBM (Comando Rodoviária da Brigada Militar). Arroio do Meio, por exemplo, perdeu duas pontes e está praticamente ilhada. Reforçar essas estruturas é necessário justamente para evitar que elas sejam destruídas, explica o professor da Unisinos. O colapso de pontes durante enchentes já aconteceu outras vezes no Rio Grande do Sul, inclusive no ano passado - por exemplo, em Muçum, em novembro, e em Nova Roma do Sul, em setembro.

Quando uma ponte colapsa, as pessoas não conseguem sair do local e o resgate não consegue chegar.

Délton Winter de Carvalho, professor de direito ambiental da Unisinos

Imagem mostra o que sobrou da cidade de Muçum, no RS, após as chuvas Imagem: Nelson Almeida/AFP

Impedir a reconstrução de casas em áreas já atingidas

Responsabilidade: municípios

Duas cidades do Vale do Taquari —Roca Sales e Muçum— planejam desocupar áreas atingidas rotineiramente pelas enchentes. O deputado Rafael Braga (MDB), que integra a base governista na Assembleia Legislativa, entende que não se deve mais permitir a construção nesses locais. Porém, para Radde, isso já deveria ter acontecido desde o ano passado. Não ter evitado o retorno dos moradores para esses locais os colocou em risco novamente. O deputado Marcus Vinicius argumenta que a remoção é custosa e não pode ser assumida apenas pelas prefeituras.

O gasto com reconstrução é muito maior do que com proteção e prevenção. A maioria do gasto para as cidades atingidas é repetitivo. O dinheiro foi literalmente para o ralo.

Leonel Radde, deputado estadual (PT)

Tirar alguém da beira de um rio, da encosta de um morro ou construir loteamentos é um dispêndio de valores muito significativo, que as prefeituras sozinhas não têm disponibilidade. Marcus Vinicius (PP)

Implementar sistemas de alertas sonoros em áreas alagadas

Responsabilidade: estado

No Rio Grande do Sul, há poucas cidades com sistema de alerta sonoro, normalmente instalados em postes. Em outubro do ano passado, o governo estadual anunciou que avaliava a instalação desse sistema em algumas cidades do Vale do Taquari, que foram bastante atingidas pelas enchentes, segundo o jornal A Hora. O UOL procurou a Defesa Civil estadual para saber se a proposta avançou, porém, ainda não houve retorno.

Atualizar sistema de alertas por SMS

Responsabilidade: governo federal

Um novo sistema de alerta está pronto há pelo menos seis meses, mas ainda não foi liberado pelo governo federal, conforme a Folha de S.Paulo. A Anatel obrigou as operadoras de telefonia a criar um mecanismo que trava todas as funções do celular no momento em que um alerta de emergência é disparado simultaneamente para todos os usuários. Mesmo com o celular do silencioso, há um sinal sonoro. Em nota ao UOL, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional disse que o projeto está em "fase de finalização".

Não temos um sistema de alerta que chegue imediatamente às pessoas.

Fernanda Melchionna, deputada federal (PSOL-RS)

Luciane Dewes Brum registrou enchente do segundo piso da casa onde mora nas imediações da Arena do Grêmio, em Porto Alegre Imagem: Arquivo pessoal

Criar rotas de fuga, treinar população e se espelhar em exemplos internacionais

Responsabilidade: municípios

A população deve saber quando e para onde ir em caso de desastre e passar por treinamentos periódicos, diz Winter. Países como Chile e Japão, frequentemente afetados por terremotos, implementaram programas similares, afirma Melchionna. Por lá, os treinamentos ocorrem até em escolas.

Não ter forçado a saída de moradores resistentes em deixar suas casas

Responsabilidade: estado e municípios

A retirada forçada de pessoas em áreas de risco pode, de fato, ocorrer. É o que explica o professor da Unisinos. Porém, deve ser considerada como última alternativa. "Caso o risco seja eminente, grave, pode ser feita uma remoção forçada." Winter explica que em São Sebastião (SP) o município e o Estado entraram na justiça para, caso fosse necessário, fazer a remoção forçada, o que foi autorizada pela justiça. "A liberdade não é um direito absoluto, a gente tem liberdade de ir e vir, mas é um direito relativo", diz Dasso Junior. "Eventualmente, há outro direito que se sobrepõe a liberdade. Por exemplo, a garantia à vida pelo Estado é um direito que se sobrepõe à liberdade."

Dragagem de rios

Responsabilidade: municípios com autorização do Estado

A dragagem poderia aumentar o leito dos rios e garantir mais espaço para a água passar, entendem os deputados estaduais Rafael Braga (MDB) e Marcus Vinicius (PP), da base governista de Leite. "A própria dragagem do Guaíba é uma questão que há muito tempo não se faz, sempre se justifica propósitos ambientais como o risco de movimentar metais pesados que poderiam estar depositados no leito do Guaíba", diz o progressista. Na última segunda-feira (20), o MP-RS (Ministério Público do Rio Grande do Sul) recomendou que os municípios respeitem as normas ambientais durante o desassoreamento após a enchente.

Preservar normas ambientais

Responsabilidade: estado e municípios

Em 2019, o governador Eduardo Leite (PSDB) alterou 480 normas do Código Ambiental do estado, como mostrou a Folha de S.Paulo. O texto criou vários atalhos para acelerar a concessão de licenças ambientais, inclusive para atividades econômicas que o próprio Consema (Conselho Estadual do Meio Ambiente do RS) considera de alto potencial poluidor. No LAC (Licenciamento Ambiental por Compromisso) o próprio interessado emite sua licença, sem análise prévia dos órgãos ambientais. Para ambientalistas, as mudanças abrem brecha para obras em áreas úteis no combate às cheias. O governo do RS nega que a lei tenha afrouxado o controle estatal sobre o meio ambiente.