BYD quer substituir ônibus em Londres por elétrico com 644 km de autonomia

A montadora chinesa de veículos eletrificados BYD apresentou sua alternativa para substituir o famoso ônibus de dois andares que trafega em Londres, na Inglaterra.

Símbolo local, o veículo vermelho de transporte coletivo desenvolvido pela fabricante asiática é 100% elétrico e tem autonomia para percorrer 644 km.

O ônibus

Imagem: Divulgação

Batizada de BD11, a novidade da BYD foi projetada para substituir os atuais ônibus híbridos Routemaster.

Projetado especificamente para a capital britânica, o modelo pode entrar em circulação já neste ano se a BYD ganhar o contrato. Versões diferentes deste ônibus serão feitas para outras cidades e regiões.

O BYD BD11 tem uma bateria de 532 kWh com tecnologia da própria BYD. Sua autonomia é de 644 km e seu carregamento, segundo a Autocar, leva apenas "algumas horas" com 500 volts.

O ônibus tem quatro motores elétricos - a potência não foi especificada. O veículo tem suspensão ativa e ainda conta com recursos de assistência ao motorista como frenagem automática de emergência.

A BYD - que desenvolve os próprios motores, baterias, chips e sistemas de controle - diz já ter cerca de 1,8 mil ônibus elétricos operando nas estradas do Reino Unido. Eles já percorreram 130 milhões de km.

