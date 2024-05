Madison Keys vence Danielle Collins e é campeã do WTA 500 de Estrasburgo

A tenista americana Madison Keys, número 16 do mundo, se sagrou campeã do WTA de Estrasburgo ao derrotar sua compatriota Danielle Collins (16ª) neste sábado (25), véspera do início de Roland Garros.

Agressiva e precisa desde o início do duelo, Keys fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-1 e 6-2, em uma hora e seis minutos.

Visivelmente frustrada, Collins chegou a salvar quatro match points, mas acabou não segurando a pressão imposta por Keys.

"Acho que joguei muito bem hoje e sabia o que tinha que fazer para vencer", comemorou a campeã na entrevista coletiva pós-jogo. "Foi uma boa semana de preparação para Roland Garros", acrescentou a jogadora.

-- WTA 500 de Estrasburgo

- Simples feminino - Final:

Madison Keys (EUA) x Danielle Collins (EUA) 7-6 (7/3), 6-2

