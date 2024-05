Frente fria derruba temperaturas pelo país e provoca ventos fortes em SP

A passagem de uma frente fria derrubou as temperaturas neste sábado (25) e provocou ventos fortes em São Paulo. O domingo (26) também deve ser frio em parte do país.

Previsão do tempo

A cidade de São Paulo pode registrar a menor temperatura do ano neste fim de semana. Para domingo, a previsão é de máxima de 16°C e mínima de 13°C.

A frente fria traz ventos fortes para a capital paulista. Neste sábado, as rajadas de vento chegaram aos 55 km/h no aeroporto de Congonhas (zona sul), segundo o Climatempo.

Curitiba, Porto Alegre e Campo Grande também podem registrar recordes de frio no ano neste fim de semana.

As temperaturas ficam abaixo da média no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Em Porto Alegre, as mínimas ficam abaixo de 10°C até domingo, com sensação térmica ainda mais baixa. Devido à frente fria, há previsão de geada no RS e em parte do sul de SC.

A queda da temperatura é acentuada nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e parte de Mato Grosso. Há previsão de friagem no Acre e em Rondônia, com queda brusca de temperatura.

A massa de ar frio de origem polar é a mais intensa no Brasil neste ano até agora.