Em evento militar, Biden destaca compromisso dos EUA com Israel e Ucrânia

Por Jarrett Renshaw

WEST POINT, NOVA YORK (Reuters) - O presidente Joe Biden enfatizou a relevância do apoio dos Estados Unidos a seus aliados em todo o mundo, incluindo Israel, Ucrânia e o Indo-Pacífico. O discurso aconteceu neste sábado, na formatura da Academia Militar dos Estados Unidos, em West Point, Nova Iorque.

Feito diante 1.036 cadetes graduados do Exército dos Estados Unidos, o discurso faz parte de uma estratégia de Biden para destacar os esforços do governo no apoio a militares ativos e aposentados. Os esforços incluem uma lei bipartidária que o presidente assinou há dois anos para ajudar os veteranos que foram expostos a queimaduras ou outros venenos a obter acesso mais fácil aos cuidados de saúde.

Biden descreveu os soldados americanos como “pessoas que trabalham 24 horas por dia” para apoiar a Ucrânia em sua luta de repelir a invasão russa, que já dura dois anos, mas reforçou seu compromisso em mantê-los fora das linhas de frente.

“Estamos fortes ao lado da Ucrânia e estaremos com eles”, disse Biden à multidão, sob aplausos.

Ele também destacou o papel dos Estados Unidos contra os ataques de mísseis iranianos a Israel e no apoio aos aliados no Indo-Pacífico contra o aumento do militarismo chinês na região.

“Graças às Forças Armadas dos EUA, estamos fazendo o que só a América pode fazer como nação indispensável, a única superpotência do mundo”, disse Biden.

Na segunda-feira, o presidente vai participar dos serviços religiosos do Memorial Day no Cemitério Nacional de Arlington, na Virgínia. Uma semana depois, ele viajará para a Normandia, na França, para participar das cerimônias que marcam o 80º aniversário da invasão do Dia D.