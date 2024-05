Influenciadora doa peças para pessoas gordas no RS: 'Sabemos que é difícil'

A influenciadora digital Ellen Valias, 42, sabe como é difícil comprar roupas sendo uma pessoa gorda. Por isso, ela se organizou rapidamente para reunir peças plus size para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul.

Já é difícil encontrar roupas para pessoas gordas quando tem doação de roupas de frio. Tento sempre separar do meu guarda-roupas em boas condições. Agora, imagina em uma tragédia, sabemos como é difícil.

Ela se uniu a outras influenciadoras e, além de separar as próprias peças, o grupo entrou em contato com pessoas da região, para garantir que as roupas chegassem até lá —já que Ellen mora em São Paulo (SP). "Separei três sacos com peças minhas, em condições de uso. Muita gente estava doando roupa furada. Não é assim", conta.

Imagina as pessoas que estão lá vendo as doações chegando e não ter nenhuma roupa do tamanho. Chegaram relatos de pessoas usando lençol amarrado como roupa ou gente fazendo buraco em cobertor para colocar os braços; mulheres gordas usando sacola plástica como calcinha. Isso é desumano.

Maria Aparecida, 73, costurou 40 calcinhas Imagem: Arquivo pessoal

Depois, a mãe dela, Maria Aparecida, 73, se ofereceu para costurar calcinhas para o grupo. "Tendo uma filha gorda, ela entende essa questão", diz.

Doamos 40 calcinhas na primeira leva. Compramos os tecidos e ela fez, e foi muito importante porque ela sentiu que está ajudando de alguma forma.

Agora, a ideia é que um colega de Ellen faça o molde das calcinhas e a mãe dela apenas costure. Para essa nova leva, elas já conseguiram arrecadar mais de R$ 6 mil em uma vaquinha nas redes sociais.

"É legal ver pessoas gordas ajudando outras pessoas gordas. E tem mais gente também participando, marcas de roupa, cada um como pode", diz Ellen.

Muitas pessoas só se deram conta da gordofobia em relação às roupas plus size agora na tragédia. Muita gente nunca parou para pensar nisso antes. Acho importante refletir agora.

Ellen reforça que, como a FAB pediu novos itens para doação, é importante organizar entregas que sejam feitas de carros ou caminhões enviados diretamente para as cidades no Sul. "Estamos enviando para uma pessoa que está lá, e sabemos que as coisas estão chegando". diz.

Como organizar doação de roupas e calçados

Sempre mande peças em bom estado e já higienizadas.

Envie os calçados com os cadarços já colocados e presos um ao outro.

Envie os pares de meias juntos.

Coloque objetos de categorias diferentes em sacolas separadas, como: roupas de cama, itens de higiene pessoal, produtos de limpeza e roupas.