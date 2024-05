Dia do Orgulho Nerd: 15 dicas de presente a partir de R$ 24 para celebrar

O Dia do Orgulho Nerd é celebrado todos os anos no dia 25 de maio. A data homenageia essa cultura, frequentemente associada a filmes, livros e séries de ficção e fantasia.

Também conhecido como o Dia do Orgulho Geek, o evento tem como referência o lançamento do filme "Star Wars: Uma Nova Esperança", de 1977, um marco no setor.

Para celebrar com os fãs, o Guia de Compras UOL preparou uma lista especial de presentes para diferentes perfis de geeks.

Ideal para quem é fã de jogos retrô;

Feito de neoprene;

Mede 9 centímetros por 9 centímetros.

Vem com 19 cartas de Pokémon;

Inclui pacotes de booster da expansão especial Escarlate e Violeta - Destinos de Paldea;

Com uma carta promocional de um Pokémon brilhante.

Para você testar seus conhecimentos em quatro categorias inspiradas na saga do bruxo;

Versão com marcador exclusivo;

Para duas pessoas ou duas equipes.

Livro capa dura com ilustrações;

Edição comemorativa de quando a obra completou 42 anos;

320 páginas.

Muda de cor;

Disponível em sete cores diferentes (preços podem variar de acordo com a cor);

Pode ser utilizado com cabo USB ou pilhas.

Edição em homenagem aos atores Carrie Fisher (Princesa Leia) e Peter Mayhew (Chewbacca);

Capa feit acom material semelhante a couro e com detalhes em dourado;

Páginas de guarda que brilham.

Um dos jogos de estratégia mais famosos;

Produzido com papel, papel-cartão, polietileno e poliestireno;

De 3 a 6 jogadores.

Figura colecionável;

Boneco feito em vinil;

5,6 centímetros de largura.

Reúne os três livros da saga do anel: "A Sociedade do Anel", "As Duas Torres" e "O Retorno do Rei";

Desenhos originais feitos por Tolkien para as capas de cada volume.

Oferece áudio 3D (mais imersivo);

Drives direcionais de 40 milímetros que prometem deixar o o som do jogo claro e cristalino;

Com controles de áudio diretamente no fone de ouvido.

Jogo cooperativo;

Integrados ao jogo Marvel United;

De 1 a 5 jogadores.

Inclui os livros iniciais da saga: "Duna", "Messias de Duna" e "Filhos de Duna";

Acompanha um mapa de Arrakis;

Autor vencedor dos dois mais importantes prêmios da literatura de ficção científica, Hugo e Nebula.

Bonecos de plástico de personagens da série Dungeons & Dragons (Caverna do Dragão, no Brasil);

Em escala de 15 centímetros;

Inclui dado de porcentagem e D20 agigantado.

Modelo da nave Millennium Falcon para construir e exibir;

Com 921 peças;

Inclui um expositor em ângulo dinâmico.

Nintendo Switch com Joy-Con azul e vermelho neon;

Inclui alça Joy-Con e dois acessórios, adaptador AC e cabo HDMI;

Oferece três meses de assinatura Nintendo Switch Online;

Com download do game Mario Kart 8 Deluxe.

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.