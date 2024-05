Mistura leite e café sozinha: caneca mixer é boa? Veja opiniões

Ideal para quem não curte restinho de pó de café no fundo da xícara, essa Caneca Mixer Automática, também vale a pena para preparar um capuccino, leite com chocolate ou até suplementos no capricho, em qualquer lugar que esteja.

Este achadinho tem um funcionamento simples: basta incluir as pilhas, apertar o botão para que a caneca ative sua rotação e misture o pó e líquido de forma uniforme em segundos. Confira a seguir mais detalhes e o que diz quem já comprou:

O que essa caneca mixer automática tem de bom?

Feita de aço inoxidável;

Ideal para misturar café, chá, leite, sucos e whey, entre outros;

Promete manter a temperatura desejada por mais tempo, seja quente ou fria;

Inclui tampa térmica;

Funciona com duas pilhas AAA;

Tem capacidade de 380 ml.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, a Caneca Mixer Automática tem 145 avaliações e nota de 4,1 (de um total de 5). Veja algumas opiniões.

Produto de ótima qualidade, excelente material, com misturador com velocidade razoável. Com borrachas tanto na tampa quanto na base. Paulo José do Amaral

Caneca bonita, muito fácil de usar, que deixa os ingrediente bem batidos e distribuídos. Certamente comprarei outras. Ellen

O copo é bom pela praticidade de não precisar de um misturador. Dentro dele há uma capsula com um imã que gira e faz a bebida se misturar. Bruno Koy

Pontos de atenção

Alguns compradores não ficaram satisfeitos com a capacidade de mistura da caneca.

A caneca é muito bonita, porém não mistura tão bem como aparece na foto. Edna

Produto muito ruim. Não pode de jeito nenhum cair líquido. A borracha que vem não veda nada. Alisson D.

