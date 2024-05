Audi lança A4 e A5 com tração nas 4 rodas; veja preços e equipamentos

A Audi lançou no Brasil a linha 2025 do A4 e A5, ambos disponíveis com o sistema de tração integral quatro de série.

A dupla também ganhou novos itens de acabamento, segurança, tecnologia e conforto e já está disponível nas 40 concessionárias da Audi no Brasil.

O Audi A4 quattro parte de R$ 333.990, nquanto o Audi A5 quattro, com estilo cupê, tem preço inicial de R$ 359.990.

Principais novidades

Imagem: Divulgação

O novo Audi A5 vem em duas versões: A5 Sportback 2.0 TFSI advanced quatto (R$ 359.990) e A5 Sportback 2.0 TFSI S line quattro (R$ 394.990).

Os dois modelos têm motor 2.0 turbo a gasolina com 204 cv de potência entre 4.475 rpm e 6.000 rpm e torque de 32,6 kgfm entre 1.450 rpm e 4.475 rpm.

O câmbio é o S tronic de sete marchas e a aceleração de zero a 100 km/h acontece em 6,8 segundos. A velocidade máxima é de 210 km/h (limitada eletronicamente).

Dentre os equipamentos de série do A5 estão ar-condicionado automático de três zonas, assistente de freio de estacionamento com auto-hold, bancos dianteiros elétricos de couro sintético, teto solar panorâmico, faróis full LED Matrix, rodas de 19 polegadas e painel digital de 12,3 polegadas.

A versão S line acrescenta função de memória para o banco do motorista, soleira nas portas com alumínio, teto da cabine com revestimento preto, sistema de sim com dez alto-falantes e potência de 180 W e retrovisores com rebatimento elétrico.

Imagem: Divulgação

Já o Audi A4 está disponível nas versões: A4 Sedan 2.0 TFSI Prestige quattro (R$ 333.990) e A4 Sedan 2.0 TFSI S line quattro (R$ 359.990). O conjunto mecânico é o mesmo do A5.

A versão Prestige recebe bancos traseiros rebatíveis, faróis full LED, lanternas traseiras em LED e indicador dinâmico nas setas (também presentes no A5).

Há também ar-condicionado automático, seletor de modos de condução, assistente de freio de estacionamento com auto-hold, bancos dianteiros elétricos de couro sintético, rodas de 18 polegadas, e painel digital de 12,3 polegadas.

A versão S line tem rodas de 19 polegadas, função de memória para o banco do motorista, controle de cruzeiro adaptativo e aviso de saída de faixa.

