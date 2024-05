Arquiteto deixou de fazer projetos com concreto:'Não é sustentável'

Há quatro anos, o escritório do arquiteto Guto Requena não faz qualquer projeto com uso principal de concreto. Pesquisador de novas formas de tecnologia e sustentabilidade na arquitetura, ele explicou a decisão e suas preocupações com inovação no Divã de CNPJ do Canal UOL:



Concreto não é sustentável, a maneira de se construir não é sustentável. A madeira laminada é uma excelente alternativa especialmente no Brasil [...] A arquitetura está vivendo uma revolução no mundo. E o Brasil tem tudo para ser vanguarda. Guto Requena, arquiteto

Esse tipo de madeira que Guto uso como uma das matérias-primas principais dos projetos que desenha são processadas em fábricas para que as chapas vegetais ganhem resistência. Com o tratamento, elas são usadas para construir casas, apartamentos e qualquer outro projeto com o apoio de outras tecnologias.

Mas as escolhas do arquiteto tem um custo financeiro para além da compra do material e contratação de profissionais que saiam trabalhar com madeira laminada. "Eu já perdi três grandes cliente no ano passado", conta Guto.

Apesar de ouvir "nãos" ao longo do novo caminho que escolheu, o arquiteto percebe que, por outro lado, empresas e pessoas físicas preocupadas com inovação tem procurado o seu trabalho. Professor convidado da Universidade Sorbonne, em Paris, ele diz que prefere manter sua prática alinhada ao que ensina:

Eu preciso ser coerente com o meu discurso. Eu não posso estar na Sorbonne falando sobre decolonização e construir com concreto levantado por uma mão de obra semi-escravizada. Tem sido desafiador, apesar de eu ter ouvido muitos nãos, vejo clientes que já vêm usando a palavra a inovação. Eles dizem: 'sei que o que você fazem é inovação' Guto Requena, arquiteto

DIVÃ DE CNPJ

O videocast é exibido toda segunda-feira, às 18h30, no Canal UOL e no Youtube do UOL. A versão em áudio do programa também fica disponível nas plataformas de podcast. Confira o programa completo com Guto Requena a partir de segunda-feira: