Após advertências do Japão, G7 reafirma alerta sobre excesso de volatilidade cambial

STRESA, ITÁLIA (Reuters) - Os líderes financeiros que fazem parte do G7, grupo de países mais industrializados do mundo, reafirmaram neste sábado seu compromisso fazer alertas contra movimentos cambiais excessivamente voláteis, o que o Japão vê como uma luz verde para intervir no mercado e, assim, conter as rápidas quedas de sua moeda, o iene.

O acordo seguiu as novas advertências verbais do principal diplomata cambial do Japão, Masato Kanda, que disse aos repórteres na sexta-feira que Tóquio estava pronta para entrar no mercado "a qualquer momento" para conter os movimentos especulativos do iene.

"Reafirmamos os nossos compromissos cambiais feitos em maio de 2017", disseram os ministros do G7 em comunicado neste sábado. O anúncio foi feito após uma reunião em Stresa, Itália, em um aceno ao apelo do Japão ao grupo para reiterar sua visão sobre a necessidade de estabilidade no mercado monetário.

O G7 tem um acordo de longa data no qual, quando a volatilidade excessiva e os movimentos cambiais desordenados são indesejáveis, os países têm autoridade para tomar medidas no mercado.

Tóquio argumentou que este acordo lhe dá liberdade para intervir no mercado cambial com o objetivo de conter movimentos excessivos do iene.

"Estamos gratos pelo G7 ter reafirmado seu entendimento comum sobre as taxas de câmbio. Isto também é tranquilizador para os mercados", disse Kanda aos jornalistas no sábado, após a reunião dos líderes financeiros.

