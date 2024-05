Wall St sobe; Dow e S&P 500 devem ter queda semanal por preocupações com inflação

Por Ankika Biswas e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - Os índices acionários dos Estados Unidos abriram em alta nesta sexta-feira, mas o Dow Jones e o índice de referência S&P 500 devem interromper quatro semanas consecutivas de ganhos já que as preocupações com a inflação reacenderam a cautela com a política monetária antes do fim de semana prolongado.

No entanto, o Nasdaq estava a caminho de subir 0,8% na semana graças aos resultados trimestrais fortes da Nvidia.

Na sessão de quinta-feira, os três principais índices ainda caíram, uma vez que os dados econômicos apontando aumento das pressões dos preços reduziram as apostas de cortes na taxa de juros este ano.

Dados recentes do mostraram que os pedidos de bens duráveis aumentaram 0,7% em abril, em comparação com uma queda de 0,8% esperada pelos economistas consultados pela Reuters. O índice final de confiança do consumidor da Universidade de Michigan ficou em 69,1 para maio, superando as previsões de uma leitura de 67,5.

Os operadores esperam que o banco central dos EUA diminua sua taxa de juros em 34 pontos-base até o final do ano. O Goldman Sachs adiou sua estimativa de um primeiro corte para setembro, em relação a julho.

As ações da Nvidia subiam 0,3%, depois de terem saltado mais de 9% um dia antes, fechando acima da marca-chave de 1.000 dólares e acrescentando cerca de 218 bilhões de dólares ao seu valor de mercado.

Todos os 11 subsetores do S&P 500 estavam em território positivo nesta sexta-feira.

O mercado acionário dos EUA ficará fechado na segunda-feira devido ao feriado do Memorial Day.

O Dow Jones subia 0,08%, a 39.097,61 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,49%, a 5.293,58 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,73%, a 16.857,93 pontos.