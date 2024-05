Tempo passa mais devagar durante a prática de exercícios, diz a ciência

"Suar a camisa", por assim dizer, pode de fato alterar a nossa percepção, fazendo com que o tempo pareça passar mais devagar durante a realização de atividades físicas.

A constatação está em um estudo divulgado em abril deste ano na revista científica Brain and Behavior. Andrew Mark Edwards, pesquisador responsável pelo levantamento, nutria um antigo desejo de compreender como as pessoas percebem a passagem do tempo e como são afetadas por eventos específicos.

Observei que, durante o exercício, o tempo parece se arrastar em algumas situações e, em outras, passa muito rápido. Andrew Mark Edwards, pesquisador

O estudo contou com a participação de 33 indivíduos, todos com níveis moderados ou altos de desempenho físico. Embora nenhum deles fossem profissionais, todos eram saudáveis e capazes de realizar avaliações físicas.

Os participantes foram submetidos a uma série de testes de ciclismo em um cicloergômetro que simulava uma corrida de 4 km. Durante as provas, conduzidas em ambientes virtuais, os pesquisadores avaliaram a percepção do tempo dos participantes, pedindo-lhes que estimassem a duração de intervalos de 30 e 60 segundos, sem fornecer qualquer feedback sobre a precisão de suas estimativas.

Apesar de variações nos testes, o resultado foi consistente: os pesquisadores descobriram que os participantes sentiam que o tempo passava mais devagar durante o exercício físico, em comparação com os períodos antes ou depois.

O tempo foi percebido como 'lento'. Os resultados demonstraram pela primeira vez que o exercício, com e sem a influência de adversários, influencia essa percepção. Essa descoberta tem implicações importantes para escolhas saudáveis de atividades físicas e para um desempenho ideal Andrew Edwards.

Embora os pesquisadores ainda não compreendam completamente por que isso ocorre e reconheçam que poderiam aprender mais com atletas profissionais, o estudo confirma que a nossa percepção do tempo muda quando nos exercitamos.