Sinner afirma que não está 100% para disputar Roland Garros

ROMA, 24 MAI (ANSA) - O tenista italiano Jannik Sinner, atual número 2 do mundo, confessou nesta sexta-feira (24) que não estará 100% fisicamente para disputar Roland Garros, na França.

Embora não esteja em plenas condições físicas, o tirolês avaliou que disputará o Grand Slam por se tratar de uma competição "muito importante".

"Decidi jogar porque Roland Garros é um torneio muito importante, é um Slam e quero fazer parte dele se meu corpo permitir. Não estou 100% em condições, mas não podemos fazer mágica", analisou o italiano.

Sinner acrescentou que está confiante em fazer uma boa campanha na capital francesa e que a lesão sofrida recentemente no quadril não o preocupa.

"Vou melhorar cada vez mais, mas mesmo com o nível de condição que tenho agora, sei que posso jogar um bom tênis", concluiu.

O atleta, que luta para conquistar a liderança do ranking mundial, vai estrear no Grand Slam diante do norte-americano Christopher Eubanks. (ANSA).

