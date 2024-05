Seguros de pessoas arrecadam R$ 17,1 bi no 1º tri, mostra FenaPrevi; alta é de 16,6% em 1 ano

Os seguros de pessoas arrecadaram R$ 17,1 bilhões em prêmios no primeiro trimestre deste ano, de acordo com a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi). O levantamento, feito a partir de dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), mostra um crescimento de 16,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

O ramo de vida respondeu por 47% do valor arrecadado no período, seguido pelo prestamista, que garante o pagamento de operações de crédito, e que foi responsável por 28% do total.

Outros 13% vieram de produtos do segmento de acidentes pessoais.

Os maiores crescimentos foram do seguro funeral, com alta de 32,2% em relação ao primeiro trimestre de 2023, além de vida individual, com crescimento de 29,4%, e de acidentes pessoais, com crescimento de 21,5%.

A FenaPrevi informou ainda que as seguradoras pagaram R$ 3,6 bilhões aos segurados entre janeiro e março, queda de 0,6% em um ano. Os valores correspondem às indenizações dos seguros.

"Tanto a pandemia como as recentes tragédias que assolam o País evidenciam a necessidade de continuarmos trabalhando no aumento da conscientização da importância da proteção à renda das famílias", diz em nota o presidente da FenaPrevi, Edson Franco.