Escova secadora Britânia alisa, modela e ajuda a economizar; confira teste

As escovas secadoras são famosas pela promessa de deixar os cabelos modelados, mais lisos e ajudar a dar aquele brilho. Mas será que funcionam mesmo? O Guia de Compras UOL escolheu o modelo Soft, da Britânia, que é sucesso em vendas, para esmiuçar o seu funcionamento.

Spoiler: o resultado surpreendeu positivamente. O produto facilita a rotina e economiza tempo e dinheiro usados numa escova feita no salão. O custo-benefício dele é bem interessante. Confira a seguir como a escova secadora funciona, impressões de uso e resultados dos nossos testes.

Os nossos testes

Usamos a escova secadora Soft Britânia em um cabelo longo, ondulado, fino e pouco volumoso. O objetivo foi testar seu desempenho para deixar os fios alinhados e modelados - logo, não envolveu ter aquele efeito chapado e extremamente liso que a chapinha oferece.

O produto foi passado com os fios úmidos. Não é recomendado utilizá-lo em cabelos molhados após a lavagem.

A escova não é rotativa. É preciso fazer os movimentos manualmente.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

O que mais gostamos

Criada para não danificar os fios: além das cerdas macias na medida certa, que não quebram os fios e não machucam, a escova tem tecnologias protetoras, como a luz infravermelha (ajuda a selar as cutículas e evitar o ressecamento), o revestimento de nanocerâmica (evita o atrito, protegendo os fios do calor e dando brilho) e os íons de turmalina (ajudam a reduzir o frizz).

Potente: com 1.300 watts de potência, a escova secadora é uma das mais fortes do mercado. Ela tem três temperaturas e duas velocidades:

Com vento forte mas menos calor, sem infravermelho; Com vento mais fraco mas quente, com infravermelho; Mais potente, com velocidade alta e infravermelho).

Para selecionar, basta girar a base da escova.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Prática de usar: O processo de secagem e modelagem levou apenas uns 10 minutos. Ressaltando que não se deve realizar o processo com os fios totalmente molhados, para não acabar "cozinhando" os cabelos. O ideal é esperar estarem apenas úmidos. Lembre também de usar um protetor térmico.

Não deixa liso chapado: e isso não é uma coisa ruim. Para quem tem os cabelos lisos, o produto deixa os fios mais alinhados. Quem tem o cabelo ondulado, consegue mantê-lo mais alisado, porém sem aquele efeito liso escorrido. Após usar a escova, uma dica é finalizar com um óleo.

Modela e dá volume: para quem não gosta de cabelo tão liso, mas ainda quer usar a escova para seca-lo, é possível utilizá-la para dar volume em algumas áreas, como a raiz, ou modelar (por exemplo, deixar pontas para dentro ou para fora). Basta usá-la girando para um lado ou outro.

Pontos de atenção

O bivolt não é automático: há uma chavinha seletora, com as opções 110V ou 220V. Então certifique-se de estar na voltagem correta da sua tomada. De fábrica, ela costuma vir no 220V (até porque, se você ligar no 110V, ela vai apenas funcionar mais fraca, e não queimar). O grande problema é se estiver no 110V e for ligada no 220V.

É preciso cuidar das cerdas: após usar a escova, como ela está bem quente, é preciso deixá-la esfriar de maneira que as cerdas fiquem retinhas, para que não amassem (ou seja, nada de ficar apoiada na pia).

A parte superior da escova é projetada justamente para que ela consiga parar em pé, de cabeça pra baixo — deixe assim por um tempo, e depois pode guardar como preferir. Tomando esses cuidados, a durabilidade das cerdas será bem maior.

Vale a pena para quem?

O custo-benefício dela é imbatível, pois não é difícil encontrá-la entre R$ 100 e R$ 150. Além da verde, como a testada, também há uma opção rosa claro.

A escova testada é bem versátil, e funciona melhor em cabelos lisos e ondulados, em fios finos, grossos e/ou volumosos.

Pessoas que gostam de manter os cachos definidos não devem ficar felizes com o resultado.

