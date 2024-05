Reitor da Universidade Católica de Milão morre aos 61 anos

MILÃO, 24 MAI (ANSA) - O advogado e reitor da Universidade Católica de Milão, Franco Anelli, morreu na última quinta-feira (23), aos 61 anos.

O falecimento do jurista foi confirmado pela instituição de ensino lombarda. A polícia italiana, por sua vez, apontou que Anelli tirou a própria vida em seu apartamento em Milão.

Os investigadores e os médicos legistas que trabalharam no caso descartaram o envolvimento de outras pessoas na morte do reitor da universidade.

Em um telegrama assinado pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, o papa Francisco lamentou a morte de Anelli e destacou o compromisso do advogado "com a promoção dos valores cristãos no contexto universitário, incentivando o diálogo com as novas gerações". (ANSA).

