Recuperação da base fiscal está indo bem e mercado aproxima suas projeções das nossas, diz Ceron

SÃO PAULO (Reuters) - O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta sexta-feira que a recuperação da base fiscal da União está ocorrendo conforme esperado pela equipe econômica, pontuando que até mesmo as projeções do mercado para o déficit primário neste ano estão melhorando e se aproximando das estimativas do governo.

Falando em entrevista à GloboNews, Ceron alertou sobre volatilidades no curto prazo, devido a um cenário externo incerto, mas argumentou que elas devem ser diluídas ao longo do tempo por conta da situação positiva que o Brasil tem estruturalmente, com crescimento e queda da inflação e do desemprego.

(Por Fernando Cardoso)