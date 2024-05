Quem é Magda Chambriard, nova presidente da Petrobras

Aprovada pelo Conselho de Administração da Petrobras como a nova presidente da empresa, Magda Chambriard assume o cargo hoje, 24. Com experiência no setor, analistas esperam que ela invista mais em outras áreas, como refino.

Carreira

Magda Chambriard foi nomeada pelo presidente Lula para o cargo. A indicação ocorreu após o desligamento de Jean Paul Prates, que permaneceu à frente da empresa desde janeiro de 2023. Ele atribui sua saída aos ministros Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Silveira (Minas e Energia), que teriam ficado "regozijados" com sua demissão.

Magda será a segunda mulher a comandar a estatal. Com o nome aprovado pelo Conselho de Administração, a executiva se juntará a Graça Foster (2012-2015) como as únicas mulheres a presidirem a Petrobras em 70 anos.

Chambriard é experiente na indústria de petróleo e gás. A executiva possui mestrado em Engenharia Química pela COPPE/UFRJ (1989) e graduação em Engenharia Civil pela UFRJ (1979), e é especializada em engenharia de reservatórios e avaliação de formações.

Iniciou sua carreira na Petrobras, em 1980, atuando sempre na área de Produção. Segundo a estatal, ela fez diversos cursos, além dos relativos à produção de óleo e gás, como Desenvolvimento de Gestão em Engenharia de Produção, Negociação de Contratos de Exploração e Produção, Qualificação em Negociação na Indústria do Petróleo, Gerenciamento de Riscos, Contabilidade, Gestão, Liderança e Desenvolvimento para Conselho de Administração.

Chambriard foi diretora geral da ANP (Agência Nacional do Petróleo) no governo de Dilma Rousseff. Foi para a ANP para assumir a assessoria da diretoria de Exploração e Produção em 2002, quando atuava como consultora de negócios de E&P, na área de Novos Negócios de E&P da Petrobras. Na ANP, logo após assumir a assessoria, assumiu também as superintendências de Exploração e a de Definição de Blocos, com vistas a rodadas de licitação. Assumiu a Diretoria da ANP em 2008 e a Diretoria Geral da agência em 2012.

Como deve ser sua gestão

Foi indicada agora para substituir Prates pelo Ministério de Minas e Energia.

A nova executiva poderá ser mais alinhada com os planos do governo, dizem analistas do mercado. "Deverá ceder mais aos anseios do Executivo, que é vocal quanto ao interesse em expandir investimentos", disse a Ativa quando o nome de Magda foi indicado, na semana passada.

Ação no governo Dilma preocupa. "As credenciais dela, na minha opinião, são um pouco piores, não em termos de experiência, mas em termos de envolvimento com o governo, com a Dilma, ex-presidente. A Magda foi presidente da ANP no governo dela. Teve um pouquinho de envolvimento com a OGX, mas que causou polêmica na época. Então, não acho que o mercado vê o nome dela com bons olhos", diz Rodrigo Cohen, analista de investimentos e co-fundador da Escola de Investimentos, também na ocasião da indicação da executiva.

O plano de investimentos da empresa deve ser revisto. Hoje, o plano é de US$ 102 bilhões em investimentos até 2028. Segundo a Ativa, "já surgem notícias que Magda teria se comprometido a acelerar projetos duvidosos, como o Comperj e a Refinaria Abreu e Lima".