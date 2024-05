Chuva no RS, frio em SP: Inmet emite alerta de tempestade e geadas

O Rio Grande do Sul está sob alerta para tempestade até o início da noite de hoje. O Inmet publicou dois avisos que abrangem o estado —um deles, inclusive, feito especialmente para a região, divulgado na manhã desta sexta (24).

As regiões afetadas podem enfrentar até 50 mm de chuva em um só dia e ventos intensos, de 40 a 60 km/h. A média meteorológica para todo o mês de maio é de 112,8 mm em Porto Alegre e região, segundo balanço divulgado pelo Inmet em 2023, quando a precipitação ficou dentro do normal.

O alerta de "perigo potencial" mais recente abrange o sudoeste, noroeste, centro, sudeste e nordeste Rio-grandenses e região metropolitana de Porto Alegre.

Em condições normais, o fenômeno representa baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, mas cidades gaúchas ainda se recuperam das enchentes do início do mês.

Um outro alerta diz respeito a quedas de temperatura no estado, com termômetros abaixo dos 10°C. As temperaturas mínimas no final de semana ficam perto ou abaixo de zero nas partes altas da serra e também na região da campanha gaúcha.

Em Porto Alegre, as mínimas ficam abaixo dos 10°C de hoje até domingo, com sensação térmica ainda mais baixa. Graças à frente fria, há previsão de geada no Rio Grande do Sul e em parte do sul de Santa Catarina.

Chuvas e baixa temperatura também chegam ao Sudeste e Centro-Oeste

Outro alerta do Inmet destaca o potencial de chuvas intensas em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina até a manhã de sábado (25).

Além disso, esses estados também devem sentir a chegada da primeira frente fria de 2024. A massa de ar frio de origem polar é a mais intensa a chegar ao Brasil até agora, levando queda da temperatura acentuada para São Paulo, Rio de Janeiro, Sul de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, e no oeste e sul de Mato Grosso.

Segundo o Climatempo, a cidade São Paulo pode registrar a menor temperatura do ano no final de semana. O recorde atual é de 14,2°C em 19 de abril.

E até o Norte do país não escapa da mudança: Acre, Rondônia e sul do Amazonas também devem ter friagem, com temperatura em torno dos 10°C, causada pela passagem de ar frio de origem polar.