Suspeita de jogar ácido em jovem no PR é presa e alega ciúmes da vítima

Do UOL, em São Paulo

A suposta autora de um ataque com ácido contra uma jovem de 23 anos no Paraná foi presa na manhã desta sexta-feira (24).

O que aconteceu

Mulher estava escondida em matagal desde o dia do crime. A Polícia Militar disse que ela foi encontrada após pedir socorro no pátio de um hotel do município e apresentou uma história incoerente, contando aos militares que era perseguida por homens, informou o relatório policial.

Suspeita confessou o ataque, segundo PM. Ela confirmou a autoria ao ser questionada pelos policiais, segundo o relatório do 2º BPM.

Ataque foi causado por ciúmes, afirmou a suspeita. Segundo o relatório da polícia, a mulher contou que atacou Isabelly porque ela teria se relacionado com um ex namorado dela.

Suspeita disse aos policiais que substância jogada na vítima era mistura de soda cáustica com água. Uma calça que teria sido usada no momento do crime foi apreendida, assim como um celular.

Uma peruca que teria sido usada pela suspeita no ataque foi jogada fora, disse a mulher à PM. O apetrecho não foi encontrado pelos policiais até o meio desta manhã.

Vítima está intubada e em estado grave. Ela segue internada no Hospital Universitário de Londrina, informou a família.

Mulher também confessou crime à Polícia Civil. Ao UOL, o órgão informou que um mandado de prisão contra ela foi expedido e cumprido nesta manhã.

O caso

Imagens de câmera de segurança mostram ação em rua movimentada. A vítima —identificada pelo nome de Isabelly Ferreira — foi socorrida por outras pessoas que passavam pelo local e levada a um pronto-socorro.

Agentes da Polícia Militar foram acionados para comparecer no hospital. No local, os militares conversaram apenas com enfermeiros, já que a vítima estava impossibilitada de relatar o que aconteceu.

Militares também estiveram na região próxima ao ataque. Eles colheram imagens da câmera de segurança, recolheram copo e sacola, supostamente utilizados na ação, e encaminharam para a delegacia da Polícia Civil.

Pessoa estava disfarçado com peruca loira. A delegada Caroline Fernandes, responsável pelas investigações, disse que a pessoa que aparece nas imagens jogando a substância no rosto de Isabelly usava roupa preta e peruca loira.

Na data de ontem, por volta das 13h10, na Alameda Padre Magno, no centro da cidade, uma pessoa disfarçada, usando uma peruca loira, com roupa preta, foi encontro da vítima, Isabelly Ferreira, e arremessou contra a sua face, a sua boca, alguma substância corrosiva, que lhe causou ferimento grave.

Caroline Fernandes, delegada