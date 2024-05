Prédio é evacuado após deslizamento de terra em SC; carro cai em buraco

Do UOL, São Paulo

Um prédio precisou ser evacuado após um desmoronamento de terra durante forte chuva que afetou uma obra no terreno vizinho em Chapecó (SC). Ninguém ficou ferido.

O que aconteceu

Moradores do residencial Bordeaux relataram ter ouvido estrondos. Na noite de ontem, perceberam que no chão da garagem tinha sido aberta uma cratera ao longo da divisa com o terreno vizinho, na rua Marechal Floriano Peixoto.

Segundo os bombeiros, o sistema de contenção do vizinho, onde ocorre uma obra, se rompeu. A cobertura da garagem do prédio e a central de gás foram destruídas com o deslizamento.

Um carro caiu no buraco aberto. Os outros veículos conseguiram ser retirados a tempo.

Não há feridos. Os responsáveis pela obra foram chamados e se deslocaram para o local, informou o Corpo de Bombeiros.

A construtora foi orientada a acomodar 12 moradores do Bordeaux em um hotel. Além disso, deve realizar um laudo do sistema estrutural da edificação, uma avaliação do sistema de contenção e colocar uma lona na região atingida.

A prefeitura de Chapecó informou ao UOL que a obra está embargada. A construtora responsável precisará tomar medidas necessárias de contenção e segurança para a liberação.