Por que Teslas são tão fáceis de furtar apesar de atualização de segurança

Uma atualização feita recentemente para o Tesla Model 3 tem o objetivo de impedir que bandidos roubem o carro elétrico, retransmitindo o sinal de sua chave de aproximação para um dispositivo capaz de abrir o veículo e permitir que saia rodando

Entretanto, segundo a publicação Wired, o Model 3 ainda pode ser facilmente furtado por meio desse método.

O que aconteceu

A tecnologia de rádio de banda ultralarga recentemente introduzida pela Tesla na referida atualização permite medições mais precisas entre o carro e a chave, justamente para coibir retransmissões e evitar furtos. No entanto desejado não foi atingido, diz a Wired.

Um vídeo da publicação traz pesquisadores da empresa de segurança cibernética automotiva GoGoByte mostrando que ainda é possível abrir o Tesla Model 3 através de retransmissão, apesar da atualização de software.

Hackear o sistema do carro, com um equipamento que não custa mais do que US$ 100 (cerca de R$ 515 na conversão direta), pode destrancar e ligar o veículo - a menos que o motorista tenha habilitado uma senha opcional, com quatro dígitos.

Fundador da GoGoByte, Jun Li disse: "é um aviso para o grande público: simplesmente ter a banda ultralarga habilitada não significa que seu veículo não será furtado. Usando ataques de retransmissão, ainda é como nos velhos tempos para os ladrões."

A Tesla se explicou, dizendo que não criou a nova tecnologia para evitar roubos: "esse comportamento é esperado, pois estamos atualmente trabalhando para melhorar a confiabilidade da banda ultralarga. A nova banda será aplicada quando as melhorias de confiabilidade forem concluídas."

Há ainda, no entanto, a conectividade por GPS nos carros da Tesla, o que no caso de roubo faz com que seja possível localizá-lo.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.